Interrumpen la emisión de First Dates tras el bochornoso problema de una soltera: "Me caen las gotas, me las estoy notando"

Alejandra Carreño

Los nervios suelen jugar malas pasadas y más cuando es tu primera vez en televisión. Esto es lo que le ha pasado a Bella, una soltera de Las Palmas, fotógrafa y de 59 años que llegaba dispuesta a encontrar el amor en First Dates.

En el restaurante más famoso de la televisión, se encontraba con Manuel, de 57 años y que también venía de Las Palmas y que se definía como una persona "tranquila y comprensiva".

Aunque el momento incçomod llegaba cuando a Bella le han entrado unos sudores, quizás, totalmente inesperados para ella. "Mira cómo estoy. Voy a secarme...", ha señalado la soltera. "Dios, ¿estás viendo no?", ha preguntado Bella. Mientras tanto, Manuel ha intentado tranquilizar a la soltera en todo momento: "Estás estupenda. No te preocupes. Relax, bien...". El momento se ha alargado mucho, con una Bella a la que cada vez le han entrado más sudores y con un Manuel sin entender absolutamente nada. "Me caen las gotas. Me las estoy notando", ha subrayado Bella.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.

"Mamá, me he quedado sin batería y necesito dinero": así te engañan los ciberdelincuentes

Quiero comprar mi viaje para el Imserso 2025 y quiero ir con mi mascota: la nueva normativa es clara

Más de 10.000 estudiantes se manifiestan en 40 ciudades españolas "contra el genocidio" de Israel en Gaza

Vox pide que "el PP no deje pasar la oportunidad de comprar el Palacio de la plaza del Sol"

El Alcalde de Corvera, tras la adjudicación de los terrenos para la Ciudad Deportiva: "Es un proyecto ilusionante que servirá de palanca para Asturias"

Interrumpen la emisión de First Dates tras el bochornoso problema de una soltera: "Me caen las gotas, me las estoy notando"

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza

Bustamante pierde 20 kilos y recupera el 'six pack': "He desterrado de mi vida estos alimentos y no me lo salto ningún día"
