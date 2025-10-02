Interrumpen la emisión de First Dates tras el bochornoso problema de una soltera: "Me caen las gotas, me las estoy notando"

Los nervios suelen jugar malas pasadas y más cuando es tu primera vez en televisión. Esto es lo que le ha pasado a Bella, una soltera de Las Palmas, fotógrafa y de 59 años que llegaba dispuesta a encontrar el amor en First Dates.

En el restaurante más famoso de la televisión, se encontraba con Manuel, de 57 años y que también venía de Las Palmas y que se definía como una persona "tranquila y comprensiva".

Aunque el momento incçomod llegaba cuando a Bella le han entrado unos sudores, quizás, totalmente inesperados para ella. "Mira cómo estoy. Voy a secarme...", ha señalado la soltera. "Dios, ¿estás viendo no?", ha preguntado Bella. Mientras tanto, Manuel ha intentado tranquilizar a la soltera en todo momento: "Estás estupenda. No te preocupes. Relax, bien...". El momento se ha alargado mucho, con una Bella a la que cada vez le han entrado más sudores y con un Manuel sin entender absolutamente nada. "Me caen las gotas. Me las estoy notando", ha subrayado Bella.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.