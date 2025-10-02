Irene Rosales se prepara para su esperado reencuentro con Pantoja tras su divorcio de Kiko Rivera: este es el día y la hora en la que ambas se verán las caras en plató

Un mes después de su separación de Kiko Rivera tras 11 años de relación y 2 hijas en común, Irene Rosales vuelve por sorpresa a televisión este sábado en el programa 'Bailando con las estrellas', donde no solamente se convertirá por una noche en bailarina, sino que también se reencontrará en directo con Anabel Pantoja, con la que siempre se ha llevado muy bien y a la que no ha visto desde que el hijo de Isabel Pantoja y ella anunciaron su ruptura a finales de agosto.

Centrada en su felicidad y abierta a nuevos proyectos, la influencer regresa a un plató después de dejar su puesto de colaboradora en 'Viva la vida' porque no se sentía cómoda dando explicaciones todas las semanas sobre las polémicas que rodeaban a su familia política.

Regreso a televisión

Y aunque ha asegurado que no piensa hacer declaraciones ni sacar provecho económico de su separación de Kiko, todo apunta a que el presentador de 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez, no dejará pasar la oportunidad de preguntarle cómo se encuentra y cómo es su relación actual con el hermano de Isa Pantoja.

Ya en Madrid volcada en los ensayos de su debut como bailarina en su sorprendente vuelta a televisión, Irene se ha dejado ver de lo más sonriente saliendo del hotel en el que se está alojanda durante su paso por la capital. Eso sí, ni una palabra sobre su participación en el talent de Mediaset ni sobre su inminente reencuentro con Anabel en un plató, dejando en el aire si está feliz y si este 'cameo' puede significar su vuelta definitiva a televisión.