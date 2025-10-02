Tras meses de rumores, Pasapalabra pone fin a su famosa silla azul: así empezará el programa a partir de ahora
Este es el nuevo cambio que planea introducir el programa de las tardes de Antena 3
Una de las formas de decidir si Manu o Rosa acabarán ocupando un lugar en la mesa de Pasapalabra como miembro del equipo azul es la silla azul. La antesala que cada tarde marca el comienzo del concurso.
Se trata de uno de los momentos más tensos de la tarde ya que la gallega o el madrileño deben enfrentarse a un nuevo oponente que llegará dispuesto a complicarle la tarde a uno de los dos.
Sin embargo, tras el empate de la pasada tarde, la silla azul desaparecía del plató y hacía que el programa empezase directamente con la primera prueba, esa en la que los Manu y Rosa con sus respectivos equipos intentan acumular el mayor número de segundos posible.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.
