Saltan las alarmas sobre la crisis de pareja de Anabel Pantoja tras la confesión de una íntima amiga: "David lleva yéndose a Córdoba..."
La influencer ha vuelto a Madrid para asumir su nuevo papel en Bailando con las estrellas
Melyssa Pinto ha presentado este jueves, 2 de octubre, en Madrid la colección de zapatos que ha diseñado para Gioseppo y hasta allí se han desplazado grandes rostros conocidos de redes sociales que comparten amistad con la influencer.
Susana Molina ha sido una de ellas, que no ha podido faltar a esta cita tan importante para Melyssa y allí ha sido preguntada por su vida de casada... aunque ha confesado que "no me han cambiado mucho las cosas" y que todavía le queda lo mejor, el viaje de novios: "Aún no me he ido de viaje, me voy ahora en noviembre, no hemos podido irnos".
Después de dejarse ver en redes sociales de niñera de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, Molina ha desvelado que todavía no se le ha despertado el instinto maternal porque, pero que se le da "muy bien", aunque sí que bromeaba con que "tengo el B1 en Alma, me limité a copiar lo que veía y por lo visto se me ha dado muy bien".
Derrochando simpatía, la influencer ha aprovechado para desmentir que exista ninguna crisis entre su amiga y el fisioterapeuta comentando que "David lleva yéndose a Córdoba desde que se conocen porque tiene una clínica y no ha cambiado absolutamente nada" y ha recalcado que les ve "más enamorados ahora que están en un momento tan bonito".
Además, Susana está "contentísima y súper feliz" porque su amiga ha vuelto a Madrid y pide a los programas que "la contraten para que no se vaya de aquí". En ese aspecto, sobre la participación de la sobrinísima en 'Bailando con las estrellas', ha explicado que la ve "súper contenta de retomar su vida activa de trabajo, ilusionada, el programa le encanta y le está yendo súper bien"
