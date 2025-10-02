Última hora sobre el estado de salud de Kiko Jiménez tras su paso por quirófano: la intervención que ha acabado con su adiós televisivo

Kiko Jiménez sorprendía a través de sus redes sociales a sus seguidores con un inesperado paso por el quirófano. A pesar de que las especulaciones son muchas, todas parecen emfocarse en el plano estético y es que muchos apuntan a que el novio de Sofía Suescun se habría sometido a un injerto capilar.

Lo que por ahora sí ha contado el influencer es que deberá estar al menos "una temporada" sin realizar esfuerzo físico.

Desde "el sofá del gym" de la casa de Sofía, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' explica que, debido a la "operación", deberá conformarse mirando y guiando a su novia en sus entrenamientos, en lugar de acompañarle en sus WODs.

Los motivos de la intervención no han trascendido y ni Kiko ni Sofía han querido dar detalles sobre la operación a la que se someterá dentro de unos días el exnovio de Gloria Camila. No obstante y a pesar de no haberlo especificado, dada la naturalidad con la que han hecho este anuncio, es probable que la intervención no se deba a motivos de salud, sino más bien estéticos.

En este sentido, y a la espera de que ellos mismos lo confirmen y descarten cualquier problema de salud, esta podría ser un trasplante capilar, que normalmente suele ser la principal cirugía que requiere un corte de pelo de este tipo. Kiko Jiménez, de 32 años, siempre ha presumido de su frondosa melena. A pesar de no tener entradas o calvas llamativas, el paso del tiempo, el estrés y otra serie de problemas podrían haber hecho que perdiera esa densidad que tenía cuando se diera a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hace 15 años.