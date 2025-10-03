Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del éxito al escarnio

'Equipo de investigación' se adentra en la caída de Simón Pérez, el mítico viral de las hipotecas a tipo fijo

Gloria Serra reconstruye cómo un vídeo viral sobre hipotecas de 2017 acabó en ruina empresarial, humillaciones en directo y polémica mediática

Simón Pérez, protagonista del reportaje de 'Equipo de investigación'

Simón Pérez, protagonista del reportaje de 'Equipo de investigación' / laSexta/YouTube

Carlos Merenciano

Madrid

Esta noche, viernes 3 de octubre, desde las 22:30 horas en laSexta, 'Equipo de Investigación' estrenará el reportaje “La caída del gurú de las hipotecas”, una investigación que promete mostrar la versión completa y desconocida del derrumbe público de Simón Pérez y Silvia Charro. Lo que comenzó como un vídeo viral explicando hipotecas a tipo fijo en 2017 acabó desencadenando uno de los linchamientos digitales más recordados de los últimos años. 

Por primera vez, el equipo reconstruirá de principio a fin el camino que llevó a estos dos personajes del éxito mediático al fracaso: desde las burlas en redes y foros, hasta el colapso de su negocio en Macedonia y la exposición pública de sus caídas personales. Tal como adelanta la cadena, el reportaje incluirá testimonios de Pérez y Charro, entrevistas con inversores, especialistas en salud mental y derecho digital, y declaraciones del socio macedonio que rompe su silencio. 

Simón Pérez, tras años de altibajos, se mostrará reticente a revivir el vídeo que desencadenó todo. En un avance promocional del programa, aparece viendo el contenido en una tablet, comentando: “Prefiero no verlo, me da mucha pena… Voy a fumar” antes de salir del plano. 

Ambos personajes protagonistas tratarán también el declive público de ambos, su paso por plataformas de streaming donde protagonizaron shows extremos, y los supuestos planes empresariales oscuros que les “contrataron” en Macedonia. El reportaje plantea una pregunta incómoda: ¿quién es responsable cuando la autodestrucción se transforma en espectáculo? 

