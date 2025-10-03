Una invitada de Pasapalabra culpa abiertamente a Roberto Leal por su error garrafal en esta prueba: "Qué malo eres"

En Pasapalabra no hay tarde en la que no se produzcan malentendidos que muchas veces acaban destando las risas en plató y dando lugar a todo tipo de bromas que salpican desde a los concursantes al mismísmo Roberto Leal.

Una vez más, el momentazo llegaba de la mano de "La Pista", esa prueba en la que las risas están aseguradas. Tanto Ana Ruiz como Fernando Gil estaban más que perdidos con la canción que tenían que adivinar y era la actriz la que no dudaba en señalar a Roberto Leal.

El presentador les ha dado el título con otras palabras. Ni aún diciéndoles: “Coloquialmente, las bebés”, título de "Las babys" de Aitana. Ana Ruiz confesaba que tenía dos opciones pero tenía que decantarse por una. ¡Roberto no quería ni mirarla para no influir! La actriz se ha decantado por la respuesta errónea y lo ha pagado con el presentador: “¡Qué malo eres!”

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.