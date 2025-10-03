Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manu da la sorpresa y se proclama flamante ganador de Pasapalabra: la imponente cifra que se ha llevado a casa

El concursante protagoniza una apasionante final

Alejandra Carreño

Manu y Rosa siguen en la encarnizada lucha de hacerse con la victoria en Pasapalabra y conquistar el rosco y su ansiado bote final. Una cifra que supera ya los 2 millones de euros y que por el momento, sigue a la espera de un afortunado dueño.

Donde las quinielas están más que abiertas es en las redes sociales, sobre todo, entre los seguidores del programa, que especulan con quién podría ser el agraciado que acabará volviéndose millonario.

Hasta que el concurso encuentre a su afortunado ganador, Manu ha vuelto a hacerse con la victoria en una tarde de infarto que ha acabado con el madrileño embolsándose 1.200 euros más que se suman a tu cuenta personal.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.

