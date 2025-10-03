María José Suárez habla claro sobre su inesperado reencuentro con Escassi y advierte: "Hace tiempo que tengo contacto con..."

Hace unos días la revista 'Semana' sorprendía publicando en su portada unas imágenes exclusivas de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi un año después de su polémica ruptura tras la infidelidad del jinete con la transexual colombiana Valeri Cuéllar.

Unas instantáneas de los tiempos felices de su relación, cuando rodaron un corto benéfico en Chipiona, 'Cambio y corto' -en el que el andaluz interpreta a un policía, y la modelo a una mujer que pierde a su mascota y pide ayuda a la autoridad- y en las que la buena sintonía y la química era evidente entre ambos.

Será en noviembre cuando se estrene el último proyecto que hicieron juntos María José y Álvaro, aunque la sevillana ya ha aclarado si la veremos de nuevo junto a su exnovio en la première del cortometraje que se celebrará en Marbella el mes que viene y a la que el exconcursante de 'Supervivientes' ya ha confirmado su asistencia.

"No, yo creo que no es necesario, ¿no? Alimentar rumores otra vez, no creo que vaya" ha revelado, sin ocultar que no tiene ningunas ganas de reencontrarse con Escassi, con el que su relación es totalmente nula desde que rompieron en junio de 2024.

"Hace tiempo que no tengo contacto"

No es con el único, ya que a pesar de que Valeri ha asegurado que se lleva bien con María José y que la ha apoyado cuando fue agredida por una expareja, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' ha afirmado que "hace tiempo que no tengo contacto con ella, la verdad", por lo que ha preferido no decir nada sobre los audios en los que la colombiana amenazaría al jinete y a José Luis Ábalos de tirar de la manta y sacar a la luz información sobre ambos.

En uno de los momentos más felices de su vida, y confesando que tiene el "corazón tranquilo", la modelo se ha pronunciado sobre el revuelo que han desatado las memorias de Mar Flores, revelando que por el momento no se plantea seguir sus pasos y plasmar los episodios más importantes de su vida en un libro: "A mí me lo han propuesto muchas veces, pero es verdad que se reabren de nuevo como episodios que a lo mejor tú ya los dabas por cerrados y no estoy yo preparada ahora mismo de eso, porque he tenido mucha turbulencia en los últimos años y no estoy yo preparada ahora otra vez. Nunca se puede decir desde luego de este agua no beberé, porque a lo mejor un día me pongo y lo hago pero ahora mismo no me apetece, que estoy muy tranquila y no quiero que estar otra vez".

Eso sí, de escribirlas advierte que no obviaría ningún nombre como ha hecho la madre de Carlo Costanzia. "Ahora que se pone, se pone y los pone a todos ahí, en el paredón" ha zanjado entre risas.