Pasapalabra publica el horario tras la derrota de Rosa: "Os esperamos"

Tras el vibrante empate a 23 en el programa anterior, Manu y Rosa volvieron a ofrecer un duelo lleno de emoción en El Rosco de Pasapalabra. En esta ocasión, la gallega terminó cediendo por un traspié con la palabra “comida mal guisada”. La anécdota resultó aún más curiosa si se recuerda que, poco antes, Ana Ruiz la había ayudado en el juego ¿Dónde Están? con un panel dedicado a quesos… a pesar de que ambas son intolerantes a la lactosa.

El enfrentamiento estuvo muy igualado durante gran parte de la primera vuelta. Rosa tomó ventaja con 20 aciertos, pero Manu reaccionó con rapidez y alcanzó los 21. Con la presión a cuestas, Rosa apostó fuerte: sumó un acierto más y, en lugar de conformarse con un posible empate, decidió arriesgar. La jugada le salió cara, y ese “guiso” con la Z acabó en error. Sin opciones de remontada, Manu terminó consolidando su victoria con seguridad.

Hoy, Rosa vuelve a luchar por su permanencia en la silla azul y a seguir sumando programas para agigantar su leyenda en el programa y convertirse en la ganadora del millonario bote que está a la espera de propietario. A las 20.00, el programa emitirá una nueva edición con invitados como el actor Fernando Gil, Daniel Diges o Ana Ruiz.

El mes de septiembre ha sido especialmente intenso para Manu y Rosa, los dos concursantes que mantienen en vilo a los seguidores de Pasapalabra. Su rivalidad no solo se ha consolidado como la más duradera en la historia del programa, sino que además ha dejado hitos relevantes: Rosa ha alcanzado los 200 programas, convirtiéndose en concursante bicentenaria, mientras que Manu se acerca a un récord que parecía inalcanzable.

Actualmente, el madrileño suma 347 participaciones, muy cerca de las 360 con las que Orestes mantiene el récord de permanencia en el concurso. A estas alturas, solo una derrota en la Silla Azul o la consecución del bote podrían impedir que Manu se convierta en el concursante más longevo de Pasapalabra.

El nivel de los duelos entre ambos está en su punto más alto. Rosa, que recientemente logró su primer “24” en El Rosco, afronta esta etapa con renovada confianza y con la vista puesta en el bote, que continúa creciendo.

Hasta la fecha, en la actual etapa del programa se han entregado cuatro botes. El más recordado es el de Rafa Castaño, que hizo historia no solo por la forma en la que se impuso en El Rosco, sino también por la cifra que se llevó: 2.272.000 euros, el mayor premio otorgado hasta ahora en Pasapalabra.