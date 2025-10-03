Pleno de aciertos en el final Pasapalabra: Manu se proclama campeón tras la derrota de Rosa

Tras el extraordinario empate a 23 aciertos en el programa anterior, Manu y Rosa han repetido emoción en El Rosco de Pasapalabra por la igualdad que han mantenido en su nuevo duelo. Sin embargo, esta vez la gallega ha caído derrotada por culpa de una “comida mal guisada”. Ha sido curioso este fallo gastronómico, después de que Ana Ruiz la ayudara en el ¿Dónde Están? con un panel sobre quesos… a pesar de que ambas son intolerantes a la lactosa. Los dos concursantes han protagonizado un duelo muy disputado, con los marcadores muy parejos durante casi toda la primera vuelta. Aunque Rosa ha acelerado al completarla con 20 aciertos, Manu ha reaccionado después e, incluso, la ha superado al llegar a 21.

Con esa presión, Rosa se ha lanzado a por todas en una jugada que ha deparado una de cal y otra de arena. Ha acertado y podría haber esperado a ver si Manu daba por bueno el empate. Creyendo que no sería así, ha arriesgado y un mal guiso con la Z se ha convertido en fallo. Ya no ha dado más batalla y Manu ha confirmado después su victoria.

Pero antes del esperado duelo, Paspalabra ha vivido un espectacular pleno por parte de uno de los invitados, Daniel diges, que acompañaba a rosa en el equipo Azul. Diges ha hecho un hueco en su agenda y se ha quitado la máscara de ‘El fantasma de la ópera’ para visitar Pasapalabra. Ha tardado en regresar al concurso, tanto que aún no conocía ni a Manu ni a Rosa, pero se ha puesto las pilas rápidamente. De hecho, ha ido de menos a más en este programa, con gazapos tan divertidos como el que ha dejado en Palabras Cruzadas con una respuesta sobre Pamela Anderson. “Tengo una mente muy sucia”, ha bromeado.

Sin embargo, se ha desquitado en el ¿Dónde Están?, una prueba con dos opciones que parecían un homenaje a Epi y Blas en Barrio Sésamo: cerca y lejos. Primero ha jugado el equipo naranja, aunque Manu ha resuelto su panel de forma tan fugaz que ha vuelto a sorprender a todos, por más que sea habitual en él esta destreza nemotécnica.

El equipo azul ha jugado con esa presión. Tras sus números aparecían países que están situados lejos de España y este panel se les estaba resistiendo hasta que Dani, en su segundo turno, ha dado la sorpresa. Con mucha calma, ha ido hilando hasta resolver la prueba. Comparándose con Manu, el actor ha bromeado: “Así somos los rubios”.