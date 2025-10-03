Sofía Suescun confirma su ruptura con un comunicado: "Me engañaron"

Poco les ha durado a Sofía Suescun y Kiko Jiménez la tranquilidad después de que la presunta infidelidad de la influencer con el culturista Juan Faro -uno de los 'culebrones' de este verano- pasase a mejor vida y cayese en el olvido en las tertulias de los programas de crónica rosa de nuestro país. La pareja está en el punto de mira tras la reconciliación pública de Maite Galdeano y Cristian Suescun en el plató de '¡De Viernes!', que después de más de un año sin hablarse han unido sus fuerzas para arremeter contra el de Linares.

Muy emocionados y dispuestos a recuperar el tiempo perdido -el joven ha propuesto a su madre que se vaya a vivir con él-, no han dudado en culpar a Kiko de la ruptura familiar, acusándolo de manipular y controlar a Sofía, además de insinuar que el colaborador habría sido desleal a su novia en más de una ocasión.

Unas declaraciones a las que la ganadora de 'Gran Hermano' ha reaccionado de forma rotunda a través de Instagram, donde ha publicado un mensaje repleto de dardos hacia su madre y su hermano. "Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. Si no te aceptan cómo eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional", ha comenzado, dejando claro que no quiere saber nada sobre Maite ni sobre Cristian: "Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre".

"Estoy harta de vivir de lo que se espera de mí. Valoro más que nada mi libertad, mi paz interior y mi esencia. He aprendido a vivir el presente sin anclarme en el pasado. Sin ahogarme en el futuro. Aquí y ahora. Y si a alguien le incomoda... No pasa nada", ha sentenciado.

Sofía ha asistido este jueves en el estreno de la primera colección de Melyssa Pinto en colaboración con Gioseppo y, en su reaparición ante las cámaras se ha mostrado de lo más seria y esquiva, haciendo oídos sordos a las preguntas de los reporteros sobre qué le han parecido los ataques de Maite y Cristian a Kiko, con el que sigue tan feliz como siempre a pesar de las polémicas que han vivido en los últimos meses.

Polémica en De viernes

En el programa de Telecinco De viernes (qu esta noche vuelve a tener nueva entrega) Maite Galdeano regresaba por todo lo alto a la televisión. La navarra lleva meses alejada del foco mediático y ha escogido el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar de cómo está en estos momentos la relación con sus hijos, Sofía y Cristian Suescun.

Los conflictos que Maite Galdeano ha tenido con Kiko Jiménez han provocado que la creadora de 'La papela del camión' se haya distanciado de su hija y que lleven más de un año sin verse. Cristian, que en un principio se mostró contrario a su madre y se posicionó de lado de su hermana, parece ser que ha decidido reconciliarse con su madre para luchar contra un enemigo común: Kiko Jiménez. Madre e hijo contarán en '¡De viernes!' cómo han vivido ellos la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez y qué hay de cierto en los rumores que hablan de un affaire entre la influencer y el culturista Juan Faro. ¿Podrán en riesgo Maite y Cristian la relación de la pareja con sus declaraciones?

Maite y Cristian han protagonizado un emotivo reencuentro en directo tras 14 meses sin verse, tras un largo abrazo, Maite le ha pedido perdón a su hijo: ''Perdóname si te he hecho daño, te quiero un montón. Un año que nos ha hecho separarnos esta persona. Quiero estar siempre a tu lado, vente a vivir conmigo si quieres''