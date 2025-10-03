Lo nunca visto en First Dates, dos solteros apagan las luces en la sala de intimidad total y dan rienda suelta a su pasión: "Coge aire..."
Los comensales no pueden resistirse y se dejan llevar en el restaurante del amor
En First Dates, como en la vida, que salte la chispa es cuestión de suerte. A veces, los solteros tienen un primer encuentro y, tras una cena a la luz de los focos del programa deciden no volver a verse. Sin embargo, hay ocasiones en las que la química no puede frenarse y los comensales acaban dejándose llevar a pesar de las cámaras.
Esto último es lo que ha pasado entre Sofía y Juan, dos solteros de 76 y 77 años que no dudaban en confesar lo bien que había ido la cita. Un encuentro en el que hablaron de todo, incluido el aspecto más íntimo de su relación y precisamente fue el plano pasional el que no pudieron evitar sacar a relucir en la famosa "sala de intimidad total".
Aquí, Sofía y Juan decidieron darlo todo y dejarse de excusas. De hecho, Juan, ni corto ni perezoso, se lanzó a apagar las luces de la sala para lograr algo de privacidad aunque las cámaras lo captaron todo.
Entre besos, caricias y abrazos, la pareja se dedicó todo tipo de confesiones, una de las más explícitas la soltó el propio Juan, quien reconocía uno de los atributos físico de Sofía.
Por su parte, la soltera se limitaba a decir: "Me encanta, qué calor".
Tras este fogoso encuentro, ambos coincidían en que necesitaban seguir conociéndose y tener para ello, una segunda cita.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos