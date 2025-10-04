El argumento que desmonta a Rocío Carrasco tras todos estos años: "Ha luchado más por sus parejas que por sus hijos"

Hace unas semanas, Rocío Flores, la primogénita de Rocío Carrasco y Antonio David Flores sorpendía reapareciendo en Telecinco, cocnretamente en el programa De viernes, tras haber estado vetada en Telecinco tras su salida hace dos años de el programa de Ana Rosa.

Flores llegaba al programa dispuesta ahablar de todo: la relación con su madre, con su padre... La hermana de David Flores se sinceraba y explicaba por qué estuvo tanto tiempo alejada de su familia materna. La hija de Rocío Carrasco confesaba que fue su madre la que le impidió verles y revelaba cómo poco a poco volvió a tener contacto con todos ellos tras muchos años sin verse. La hija de Rocío Carrasco explicaba cómo fue el reencuentro con su familia: ''La realidad es esta, mi prima Rocío se pone en contacto conmigo, me encuentra, habla con mi padre y le dice a mi padre que quiere que, el cumpleaños de mi tía Gloria era en agosto, pues ella quería que yo fuese el regalo de cumpleaños de su madre, el poder volver a verme. Entonces entre ellos me organizaron el viaje, me planté en Chipiona, me metieron dentro de una caja de cartón. Mi tía se pensaba que era un perro y cuando abrió la caja, pues aparecí yo''.

Además, revelaba quién la alejó de tener contacto con la familia de su madre: ''Era mi madre. Al principio sí que es cierto que la comunicación con Gloria, en este caso con mi tía, pues era de vez en cuando y llegó un momento donde esa comunicación dejó de existir y se prohibió'', explicaba que tenía unos trece años y que habían pasado unos años de la muerte de su abuela. ''Al principio podían llamar al teléfono y ya dejaron de poder llamar al teléfono'', continuaba explicando y afirmaba que ''es cien por cien verídico'' que su familia le ha contado todo lo que ocurrió: ''Que me lo niegue quien quiera, pero eso es verdad''.

Ahora, es Amadro Mohedano quién también ha hablado en De viernes. Amador habla de traición por parte de Rocío, pero cuando se muestra especialmente duro con su sobrina es la hora de hablar de los conflictos que esta mantiene con sus hijos: "Rocío Carrasco no quiere tener ningún acercamiento con su hija. Ha luchado más por sus parejas que por sus hijos", son parte de sus duras palabras hacia ella".

Rocío Flores, que guarda una estrecha relación con el hermano de su abuela, ha escuchado con atención cada una de las palabras de Amador y ha reaccionado con sinceridad: "Yo ya hablé, yo ya di mi entrevista y expliqué mis sentimientos. Él ha decidido hablar de los suyos, pero yo prefiero no opinar porque él ya sabe muy bien lo que yo opino, yo he hablado con él en muchas ocasiones. He estado este verano con él y sé que está mejor de salud, algo de lo que yo me alegro. Lo mismo que ha dicho delante de la cámara me lo ha dicho también a mí, a mí ya me ha reconocido la labor de mi padre con respecto a intentar un acercamiento de mi hermano y mío con mi madre".