Comunicado de Sofía Suescun en el que habla de su futuro sin Kiko Jiménez tras lo ocurrido con su madre: "Se ve que mejor sola"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez están en el punto de mira tras la reconciliación pública de Maite Galdeano y Cristian Suescun en el plató de '¡De Viernes!', que después de más de un año sin hablarse han unido sus fuerzas para arremeter contra el de Linares.

Muy emocionados y dispuestos a recuperar el tiempo perdido -el joven ha propuesto a su madre que se vaya a vivir con él-, no han dudado en culpar a Kiko de la ruptura familiar, acusándolo de manipular y controlar a Sofía, además de insinuar que el colaborador habría sido desleal a su novia en más de una ocasión.

Unas declaraciones a las que la ganadora de 'Gran Hermano' ha reaccionado de forma rotunda a través de Instagram, donde ha publicado un mensaje repleto de dardos hacia su madre y su hermano. "Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. Si no te aceptan cómo eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional", ha comenzado, dejando claro que no quiere saber nada sobre Maite ni sobre Cristian: "Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre".

"Estoy harta de vivir de lo que se espera de mí. Valoro más que nada mi libertad, mi paz interior y mi esencia. He aprendido a vivir el presente sin anclarme en el pasado. Sin ahogarme en el futuro. Aquí y ahora. Y si a alguien le incomoda... No pasa nada", ha sentenciado.

"Prefiero rodearme de mis animales antes que de gente que solo está por cumplir o aparentar. Ellos me dan paz, compañía y amor real"; "Me encantaría retirarme en un lugar donde nadie me conociera. Rodeada de lo único que me hace feliz: los animales y la naturaleza", son algunas de las frases que la influencer ha compartido en un post en el que ha hecho toda una declaración de intenciones.

Varias personas se han dado de cuenta de que Suescun no incluye a su chico en este plan y se lo han resaltado a Kiko Jiménez: "No te nombra", "No cabes en su retirada", "A ti ni te ha nombrado", "Se ve que mejor sola", "Te ha dejado fuera de la ecuación". Él no ha contestado a los comentarios pero su novia le ha dado 'me gusta' al comentario en el que él le dice que quiere hacer ese plan junto a ella, demostrando que sí que le gustaría que estuviera en su futuro.