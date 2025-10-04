El detalle del vestido de boda en el enlace de Cayetano Martínez de Irujo que no pasa desapercibido: "Está un poco gordo"

Llegó el gran día. Este sábado se celebra la que sin duda es una de las bodas del año. Cayetano Martínez de Irujo pasa por el altar con su novia, Bárbara Mirjan, en una celebración por todo lo alto que contará con la presencia de muchísimos rostros conocidos. Y el programa de Telecinco ¡Vaya Fama! ha estado allí con un reportero de lo más especial.

Juan Carlos Montoya ha viajado hasta Sevilla para realizar su primer reportaje en el programa y para compartir con la audiencia los secretos mejor guardados del enlace. Montoya ha conectado en directo desde las puertas de la Iglesia del Cristo de los Gitanos donde, uno a uno, llegaban los ilustres invitados de Cayetano y Bárbara. El primero en acercarse con mucha simpatía hasta el micrófono ha sido Hubertus de Hohenlohe quien, con mucho humor, ha reaccionado al "famosete" de Cayetano que Montoya le mostraba: "Está un poco gordo".

Con quien también ha coincidido Montoya, entre otros muchos famosos, ha sido con Alfonso Díez, el que fuera marido de la Duquesa de Alba y que mantiene una estupenda relación con el novio. Montoya, que se atreve con todo, le ha entregado el "famosete" a Alfonso para que se lo entregue a Cayetano: "Cógemelo, 'mi arma".

En pleno directo, los presentadores del programa, Fran Ramírez y Cristina Lasvignes, han anunciado a los espectadores la llegada del novio a la iglesia donde va a darse el 'sí, quiero' con Bárbara Mirjan. Lo ha hecho en un coche, algo que ha sorprendido a los colaboradores presentes en plató, pues se había comentado que lo haría sobre un coche de caballos. Entre una multitud de curiosos y mucha prensa, Cayetano Martínez de Irujo se ha bajado del coche, a escasos metros de la puerta de la iglesia. En este momento, ha lucido el traje de novio que lleva, que se trata de un uniforme de maestrante. Lo hacía en compañía de su hija Amina Martínez de Irujo y Casanova, quien, además, hará de madrina en este día tan especial para su padre: será quien acompañe a Cayetano al altar, a quien se le ve algo nervioso.

Los colaboradores de '¡Vaya fama!' comentan el traje del duque de Salvatierra y Antonio Montero considera que no ve apropiado que luzca el traje de maestrante: "No me parece un detalle vestirme exactamente igual que su anterior boda con Genoveva. ¿Entonces si se casa seis veces, seis veces se va a poner ese uniforme que se supone que corresponde a las normas de una orden y lo que representan. Yo creo que se puede lucir con un chaqué como sus hermanos", opina el periodista.

A las dos menos cinco, cinco minutos más tarde que el novio. Bárbara ha llegado en un coche de caballos en compañía de su padre y luciendo un sencillo vestido blanco tocado con un elegante velo. Como complementos, unos pendientes en gorma de lágrima y lo que parecía ser una diadema de brillantes.