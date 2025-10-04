Laura Moure sorprende como sustituta de Joaquín Padilla en la banda de La ruleta de la suerte: "Estilo Marilyn"

Entre las caras conocidas que destacan en el programa de la "Ruleta de la Suerte", se ha convertido en el foco de atención en los últimos días Laura Moure, la azafata y compañera de Jorge recién casada. Se sabe que la boda tuvo lugar el pasado 10 de abril y que la novia publicó con detalle todas las fotos del que fue uno de los días más especiales de su vida.

Laura Moure es una madrileña de 39 años actriz y modelo. Se convirtió en la azafata de la Ruleta de la Suerte poco antes de tomar la decisión de mudarse a Milán, intentando darle una oportunidad a su carrera, ya que la avisaron de un casting de la mano de Antenta3 pero sin saber para qué sería. Así es como Laura llegaba a las pantallas en 2015 que desde entonces, como su compañero y presentador Jorge Fernández, no ha fallado ni a un solo programa.

Antes de que La Ruleta de la Suerte llegara a su vida, Laura Moure llevaba un ritmo de trabajo agotador en el mundo de la moda: "Viajaba muchísimo, estaba siempre lejos de mi familia y me sentía sola. Era un no parar", recuerda. Justo cuando tenía la maleta preparada para viajar a Milán para trabajar, recibió una llamada inesperada que cambiaría su destino: el casting para el programa. "Decidí retrasar el viaje para probar suerte, y ya no me dejaron irme, confiesa.

Aunque reconoce que a veces echa de menos aquella vida llena de viajes y cambios constantes, Laura no tiene dudas de que tomó la mejor decisión. Después de años trabajando en moda y publicidad, el salto a la televisión fue algo inesperado: "Nunca me había imaginado haciendo esto, pero se dio así. Solo puedo agradecer".

En el podcast de Antena 3 Operación salida, que presenta Sandra Golpe, la periodista desveló un talento de Laura Moure que la dejó boquiabierta. Ocurrió el día del cumpleaños de Golpe. Laura Moure llegó "a maquillaje y cantó y podo por favor que cantes aquí", le decí a la copresentadora de La ruleta de la suerte. "Lo hice a lo Marilyn Monroe", contaba la compañera de Jorge Fernández Golpe se sinceró de la buena voz que tiene Moure y que debería subir al escenario y ponerse al frente de la banda del programa. ¿Le robará el puesto a Joaquín Padilla)

Sobre el futuro, Laura lo tiene claro: "En diez años me veo aquí, porque La Ruleta va increíblemente bien. Vamos a hacer otros diez años, estoy segura", sentencia la copresentadora, confirmando que no piensa moverse de donde está en el futuro.

También ha comentado lo agradecida que se siente por el cariño del público: "Me abruma y me llena. No lo cambiaría por nada”. Y ha terminado mandándole un mensaje a sus seguidores: "Que sigan su corazón y que hagan lo que realmente sienten que les va a gustar y que les va a hacer feliz"