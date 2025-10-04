El momento de octubre en el que Manu de Pasapalabra superará a Orestes en programas y a Rafa Castaño en dinero

Paspalabra encara un mes de octubre de infarto. Eso sí, todos los espectadores llevan ya unos meses dándole vuelta a la misma pregunta, ¿cuándo se repartirá el bote del programa? ¿Se lo llevará Manu? ¿Será Rosa? Lo que está claro es que los dos concursantes se han convertido en dos leyendas del concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3.

Ambos han rozado la inmortalidad a lo largo de sus duelos con roscos que se han quedado a un acierto de convertirles en millonarios. Es cierto que en esta última semana , Manu ha encaminado una racha de éxitos que ha puesto contra las cuerdas a su rival. ¿Son suficientes 22 aciertos para evitar la Silla Azul? En ese altísimo nivel se han movido Manu y Rosa en este duelo en El Rosco. Los dos concursantes han dejado alucinados de nuevo a Fernando Gil, Marta Torné, Ana Ruiz y Daniel Diges, un cuarteto de invitados que deseaba terminar su visita viendo cómo caía el bote de 2.206.000 euros. No ha sido así, aunque antes de la prueba uno de ellos ha dejado un momento sublime: Dani cantando un fragmento de ‘El fantasma de la ópera’, musical con el que ha recalado ahora en Barcelona.

Una de las claves del nuevo cara a cara entre Manu y Rosa ha sido el tiempo. Manu ha comenzado con 17 segundos de ventaja, una diferencia que ha acabado pasando factura a Rosa en la recta final. La gallega, que se dejó varias letras pendientes casi al comienzo de la prueba, ha ido de menos a más pero siempre con la sensación de estar contrarreloj. Cuando ha llegado a la siempre importante cifra de 22 aciertos, a Rosa ya sólo le quedaban tres segundos. En el último, se enfrentaba a la Y, y reconocía tener una opción. “Me da miedo fallar”, ha confesado, viendo de reojo a Manu con 19 aciertos. Arriesgar podía suponer subir el listón… o poner algo más fácil la remontada a su rival. Finalmente,se ha producido un empate, por lo que el próximo lunes tanto Rosa como Manu se librarán de la temida silla azul y seguirán agrandando su historia en el concurso.

Un concurso que este mes de octubre está llamado a tener uno o incluso dos hitos sin precedentes. Por un lado, Manu podría convertirse en el concursante más longevo de la historia del programa.

Ese récord lo ostenta Orestes, con sus 360 programas que parecían inalcanzables. Manu, a fecha de este artículo, lleva 347 programas a sus espaldas. Una traicionera Silla Azul o un bote cercano son los únicos que pueden evitar que Manu alcance y supere al histórico concursante burgalés.

Por otro lado, por fin podría producirse un ganador del bote. Los Roscos entre Rosa y Manu están más fuertes que nunca. La coruñesa ha firmado recientemente su primer 24, y desde entonces se le ve con más ganas y fe de ganar el bote de Pasapalabra que no para de crecer.

De los cuatro botes que se han vivido en esta etapa de Pasapalabra, el que más resuena ha sido el de Rafa, tanto por cómo lo consiguió, como por la cifra que ganó: 2.272.000 euros, el bote más alto en la historia del programa.

El viernes el bote ya ascendía a 2.206.000 euros. Una cifra nada desdeñable, pero que se va acercando más y más a esa cantidad que ganó Rafa. Y pasa lo mismo que con el anterior récord: solo un bote antes de tiempo nos privaría de vivir, aún más, historia de Pasapalabra.