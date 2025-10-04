El novio de Alejandra Rubio desvela lo que ocurrió "de puertas para adentro" entre Mar Flores y Terelu: "Dice cosas bastante fuertes"

Carlo Costanzia ha ofrecido una entrevista para '¡De viernes!' para afrontar la polémica que ha suscitado la publicación de las memorias de su madre y ha aprovechado para aclarar en qué punto se encuentra la relación con la modelo después de semanas de especulaciones.

El actor ha desvelado que su relación con su madre "es buena" porque "desde que ha nacido mi hijo hemos vuelto a juntarnos un poco más" y que, además, "el reality que estamos haciendo nos está sirviendo para pasar mucho más tiempo del que solíamos pasar".

En cuanto a las informaciones que apuntaban a que quiso romper el contrato con TVE para no participar con su madre en 'DecoMasters', el joven ha asegurado que "es completamente falso" y que "tenemos la relación que tenemos y no estamos fingiendo nada".

Carlo ha explicado que no fue a la presentación de las memorias de Mar Flores porque "no me quiero posicionar" y "así se lo he expresado en privado", ya que considera que "dicen cosas bastante fuertes en las cuales yo no quiero tomar parte" y "hay muchas cosas que no comparto".

La pareja de Alejandra Rubio ha hablado en privado con la modelo y "le he expresado mi opinión de lo que era oportuno, de lo que no y de lo que se podía haber arreglado privadamente"... y es que piensa que era innecesario contar determinados detalles porque "los trapos sucios se tienen que lavar en casa".

Aunque no ha querido posicionarse, sí que ha comentado que como él no se le*o el libro antes de salir a la luz, pero Alejandra sí, lo llevo su novia a Turín y allí pensó que lo más oportuno era decirle a su padre que lo leyera "para tomar las medidas que quisiera tomar".

Por otro lado, Carlo ha asegurado que el tan comentado 'posado de la venganza' no estaba hablado ni la intención era molestar a la modelo y que "fue malinterpretado por muchas personas, entre ellas por mi madre".

"Mi padre estaba invitado al cumpleaños y no se sabía si iba a asistir o no", ha explicado y entiende que estuviese invitado porque "se lleva muy bien con Teresa, vamos a comer juntos y forma parte de su círculo"... y ¡atención! porque el actor ha confesado algo que nadie imaginaba.

Después de especularse sobre una mala relación entre Mar y Terelu, Carlo ha confirmado que "ellas tienen comunicación en privado, han hablado, tienen una relación buena"... al contrario de lo que ha dicho Alejandra en los últimos días. "De puertas para dentro no hay ningún enfrentamiento, entre Teresa y mi madre no pasa nada realmente, ha habido una mala interpretación de esa fotografía", ha recalcado.

Al ser preguntado en De Viernes por la decisión de su madre de desvelar secretos en su libro, Carlo fue claro: "Creo que debería haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubiera sido, por vía judicial y no de esta manera". Además, mostró su incomodidad por cómo queda su padre reflejado en el libro: "Dice cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte". ¿Cómo reaccionó Mar Flores? Carlo asegura que su madre comprendió su malestar: "Ha entendido mi disgusto, tenemos una relación que nos permite hablar y sabe que no es agradable para mí".