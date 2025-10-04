Nuria Fergó rompe su silencio tras el fallecimiento y la repentina cancelación de su boda: "No sé mañana lo que va a pasar..."

Nuria Fergó ha vivido el peor año de su vida tras el fallecimiento de su padre a causa de un cáncer y su ruptura sentimental con Juan Pablo Laura semanas después. Además, por si esto fuera poco, se enfrentaba a un revuelo mediático sin precedentes tras ofrecer una entrevista a Cruz Sánchez de Lara en la que habló de cómo vivió el embarazo de su hija y la ruptura con el padre de la misma.

Sin embargo, la artista cogía fuerzas este verano y resurgía como ave Fénix lanzando su nuevo single, 'Voy a ser feliz', una declaración de intenciones con el que pretendía dejar atrás los malos momentos y todos esos miedos que se adentraron de sí misma cuando peor estaba.

Este fin de semana, Nuria ha actuado en la 11ª gala solidaria contra el cáncer infantil que se ha celebrado en el Hotel Mas Yapiolas, en el Valle de Solius, y allí habló con la prensa sobre su estado actual.

La cantante fue preguntada por su corazón y sobre si es posible una reconciliación con Juan Pablo, pero dejó claro que "vivo el presente, mañana no, es mi filosofía de vida, el futuro no lo sé, entonces... yo vivo el día a día y ahora mismo estoy bien sola".

Además, aclaró que es una decisión que "yo he decidido y para adelante, no sé mañana lo que va a pasar... ojalá lo supiera, pero es difícil saberlo", dejando la puerta abierta a lo que pueda ocurrir.

Por otro lado, también se le preguntó por un posible reencuentro al completo con sus excompañeros de 'Operación Triunfo' para celebrar el 25 aniversario de la primera edición y aseguraba que "todos juntos de nuevo eso va a ser muy complicado, primero que ya no va a ser lo mismo porque no está Álex, con lo cual ya eso no va a ser igual".

Por último, la artista dejaba claro que lo más importante de todo es que "estemos en vuestros recuerdos y eso es muy bonito, que 25 años después seamos vuestros niños, como digo yo".

Hace unos meses, tras anunciarse la ruptura de Fergó con su prometida, Irene Villa, ex Juan Pablo Lauro, hablaba sobre la situación. Mientras se especulaba con que la pareja tenía muchas discusiones y llevaba meses arrastrando una crisis que no han podido superar, la periodista y deportista paraolímpica se desmarcaba de la vida sentimental del padre de sus tres hijos, del que se separó a finales de 2018 y realizaba unas sorprendentes declaraciones con las que dejaba claro que no tiene nada que opinar sobre este tema.

"Ellos sabrán, yo no tengo ni idea, la verdad es que me sorprende que el otro día viene una cámara a buscarme. Digo, ¿pero qué tendré yo que decir de las parejas del padre de mis hijos?" afirmaba rotunda.

"Creo que todas las parejas que se rompen, el mensaje debería ser que la otra persona sea feliz, porque si la otra persona es feliz, tus hijos van a ser felices. Así que yo le deseo, vamos, por eso me ha alegrado siempre cuando ha tenido pareja, cuando lo han contado, pues yo he sido feliz, me preguntaba todo el mundo, ¿pero te alegra? Yo, pues claro, yo quiero que sea feliz" añadía, deseando lo mejor a Juan Pablo en estos delicados momentos en los que se mantiene en silencio tras su ruptura con Nuria.