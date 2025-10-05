La imagen y comunicado de Antonia San juan tras su quimioterapia por el cáncer: "No sentir vergüenza"

Hace unas semanas, la actriz Antonia San Juan sorprendía con una noticia que conmocionaba a sus seguidores. La intérprete canaria, que conquistó al gran público con su papel de Estela Reynolds en La que se avecina, comunicaba a través de sus redes sociales que padece cáncer.

En un vídeo sincero y sin adornos, la actriz explicó que tras más de un año con problemas de garganta y una faringitis crónica que no remitía, decidió acudir al médico. Tras varias pruebas y una biopsia, llegó el diagnóstico: “Tengo cáncer. Ahora analizarán la biopsia y me dirán qué tipo es y cuál es el tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia”. La actriz, que cumple 64 años en pocas semanas, ha asegurado que se tomará un descanso de los escenarios mientras dure el tratamiento. “Si no estoy activa es porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme”, explicó, dejando claro que afronta este momento con serenidad y valentía.

Fiel a su carácter positivo, Antonia San Juan no quiso despertar compasión, sino transmitir un mensaje de agradecimiento. “Mi vida ha sido y es bonita, no me gusta quejarme y no quiero que la gente tenga compasión, solamente quiero dar las gracias a la gente que está ahí”, expresó emocionada.

Con total naturalidad y sin dramatizar el momento vital en el que se encuentra, Antonia ya comentaba al anunciar su tratamiento que le habían advertido que se le iba a caer el pelo, pero que era lo que menos le importaba en estos momentos.

Ahora, un mes después de ese anuncio, la actriz ha compartido una foto en su cuenta de Instagram por primera vez sin el pañuelo, tras recibir el tratamiento de quimioterapia. "Soy feliz, porque puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro...", añade junto a la fotografía.

Antonia explicó que siempre ha tenido faringitis crónica: "Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales".

"Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", compartía con sus seguidores.