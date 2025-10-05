Irene Rosales confirma el secreto a voces en Bailando con las estrellas con un mensaje que no gustará Kiko Rivera: "Soy yo la que sigue aquí"
La ex del DJ conectaba en directo con Emma García para hacer una revelación
Toda una declaración de intenciones, así fue la actuación de Irene Rosales este sábado en 'Bailando con las estrellas'. Hace unos días trascendía que la exmujer de Kiko Rivera regresaría a televisión, pero no para ofrecer una entrevista... sino para bailar y, además, lo haría en el mismo programa en el que está participando Anabel Pantoja.
Tras su divorcio con Kiko Rivera la influencer se ha dejado ver en multitud de ocasiones ante las cámaras, pero lo cierto es que no ha entrado en detalles sobre cómo está llevando esta nueva etapa de su vida... pues bien, ayer sí lo hizo.
Bárbara Rey no fue la única que se atrevió con un chachachá, Irene también. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su actuación fue la canción elegida: Soy yo, de Marta Sánchez, toda una declaración de intenciones sobre el momento que le ha tocado vivir.
"Tengo 34 años y tengo que decir 'soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar", decía Rosales ante el jurado del programa. Además, aseguraba que se encuentra en un momento "en el que necesito experimentar nuevos retos y nuevas sensaciones".
En su mayoría absoluta el jurado se ha mostrado completamente satisfecho con la actuación de Irene Rosales. Por ejemplo, Gorka aseguraba que para nunca haber bailado lo ha hecho muy bien. Además, todos han valorado mucho la buena actitud y el esfuerzo de la exnuera de Isabel Pantoja a pesar del poco tiempo de ensayo. Antes de que abandonase la pista de baile, Jesús Vázquez agradecía a la invitada por su participación y finalizaba diciendo: "Nos alegra mucho que venir aquí te haya evadido de otros problemas."
Esto no fue todo, ya que Irene conectó en directo -antes de su actuación- con Emma García y le confesaba que "estoy más adentrada en el deporte y me cura mucho, es verdad que hay quien me dice que me faltan unos kilitos de más, pero ya recuperaré con masa muscular" y aclaraba que "como muy bien y me estoy poniendo en forma y la verdad es que estoy encantada haciendo muchísimo deporte".
