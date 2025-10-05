La maldición que se ha cumplido en dos ocasiones y por la que Manu no se llevaría el bote de Paspapalabra

Pasapalabra ya cuenta con dos leyendas de la historia de la televisión reciente: Manu y Rosa.Quién le iba a decir a Manu, aquel chico madrileño que se estrenaba en Pasapalabra tras el bote de Óscar, que podría ser el concursante más longevo de la historia del programa.

Ese récord lo ostenta Orestes, con sus 360 programas que parecían inalcanzables. Manu, ya está a diez de alcanzarle. Una traicionera Silla Azul o un bote cercano son los únicos que pueden evitar que Manu alcance y supere al histórico concursante burgalés.

Además, tanto él como rosa están más cerca (si ninguna silla azul lo evita) de alcanzar el jugoso bote que está a 50.000 euros de alcanzar los 2.272.000 euros que se llevó Rafa Castaño. ¿Se lo llevará Rosa? ¿Lo hará Manu? La suerte está echada y solo el destino conoce la respuesta.

Eso sí, para los espectadores más supersticiosos existe una 'maldición' que afectaría de lleno a Manu. Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concurso. Nada menos 2.272.000 euros. El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia.

En las últimas ocasiones ha sucedido que el jugador más veterano concursando fue el que se tuvo que ir a casa como derrotado en el rosco. Por ejemplo, en el caso de Orestes, pese a sus 360 programas, tuvo que comprobar atónito como Rafa, con 197 programas, completaba todo el rosco en una única vuelta, dejando al burgalés sin la posibilidad de participar.

Lo mismo le ocurrió a Moisés. Con un total de 245 programas, nada pudo hacer cunado Óscar ganaba 1,8 millones de euros en su programa número 157.

Por todo ello, si es cierto eso de que "no hay dos sin tres", la suerte parece que no sonríe a Manu en su lucha por el codiciado premio. Eso sí, también puede ser que el madrileño rompa la maldición del programa y se convierta en ganador y millonario de la noche a la mañana.

Gane quien gane, el presentador Roberto Leal tiene claro por qué los dos "han marcado una época y se van a recordar para siempre en la historia" de este programa. "Lo que tienen es juventud, desparpajo y una simpatía natural que no buscan, ellos no van a la broma fácil ni a ser uno más que el otro", asegura el presentador. Por eso, les describe como "gente normal, como cualquier chaval de la calle, que están trabajando, estudiando, que lo que tienen es lo que ellos han conseguido, nadie les regala nada". Y les define como "un referente". En esta entrevista, Roberto también les analiza uno a uno. De Manu dice que es "la humildad personificada". Sobre Rosa destaca que es "la constancia, el perseverar y la concentración pura". Confiesa que de ninguno podría haber predicho, en su primera Silla Azul, que llegaría tan lejos pero se alegra de que lo hayan conseguido: "Les tengo muchísimo cariño". "Ojalá el bote caiga pronto, pero a mí me dará mucha pena porque entonces sería despedirme de ellos", reconoce.