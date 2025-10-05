Roberto Leal ya habla de la entrega del bote de Pasapalabra y el adiós a Manu y Rosa: "Me da mucha pena despedirme de ellos"

Manu y Rosa ya son dos nombres propios de la historia reciente de la televisión en nuestro país. Los dos concursantes se suman a nombres como Rafa, Orestes, óscar y Moisés, e incluso se espera que superen su leyenda y agranden su legado tras sus duelos televisivos.

La pareja se convierte en la más longeva en enfrentarse. Quién le iba a decir a Manu, aquel chico madrileño que se estrenaba en Pasapalabra tras el bote de Óscar, que podría ser el concursante más longevo de la historia del programa.

Ese récord lo ostenta Orestes, con sus 360 programas que parecían inalcanzables. Manu, a fecha de este artículo, lleva 347 programas a sus espaldas. Una traicionera Silla Azul o un bote cercano son los únicos que pueden evitar que Manu alcance y supere al histórico concursante burgalés. De los cuatro botes que se han vivido en esta etapa de Pasapalabra, el que más resuena ha sido el de Rafa, tanto por cómo lo consiguió, como por la cifra que ganó: 2.272.000 euros, el bote más alto en la historia del programa. Rosa y Manu están peleando por un bote que, a fecha de hoy llega hasta los 2.206.000 euros. Una cifra nada desdeñable, pero que se va acercando más y más a esa cantidad que ganó Rafa. Y pasa lo mismo que con el anterior récord: solo un bote antes de tiempo nos privaría de vivir, aún más, historia de Pasapalabra.

El tercer protagonista en esta historia no podía ser otro que el propio presentador del programa, Roberto Leal, quién ha compartido con Rosa y Manu todos estos programas. en una entrevista concedida a sus compañeros de Antena 3, el presentador tiene claro por qué los dos "han marcado una época y se van a recordar para siempre en la historia" de este programa. "Lo que tienen es juventud, desparpajo y una simpatía natural que no buscan, ellos no van a la broma fácil ni a ser uno más que el otro", asegura el presentador. Por eso, les describe como "gente normal, como cualquier chaval de la calle, que están trabajando, estudiando, que lo que tienen es lo que ellos han conseguido, nadie les regala nada". Y les define como "un referente".

En esta entrevista, Roberto también les analiza uno a uno. De Manu dice que es "la humildad personificada". Sobre Rosa destaca que es "la constancia, el perseverar y la concentración pura". Confiesa que de ninguno podría haber predicho, en su primera Silla Azul, que llegaría tan lejos pero se alegra de que lo hayan conseguido: "Les tengo muchísimo cariño".

A estas alturas, tras más de 350 programas con Manu y más de 220 con Rosa, el presentador tiene claro que tiene sentimientos encontrados sobre el día en el que uno complete en El Rosco. "Ojalá el bote caiga pronto, pero a mí me dará mucha pena porque entonces sería despedirme de ellos", reconoce.