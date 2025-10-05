Sorpresa de Anabel Pantoja en Bailando con las estrellas y abandono del programa: "Con todo mi dolor, pero no puedo bailar"

Anabel Pantoja ha sorpreniod (una vez más) en Bailando con las estrellas. La influencer ha demostrado durante las últimas galas que se está dejando la piel para brillar encima del escenario, pero la actuación que llevó a cabo durante la tercera gala, en la que bailó un chachachá, no le dejó muy buen sabor de boca a la sobrina de Isabel Pantoja y por ello vuelve con más ganas que nunca de darlo todo en la cuarta gala.

En esta cuarta gala, Anabel Pantoja junto a Álvaro Cuenca, su maestro de baile, han defendido un pasodoble al ritmo de la canción 'Se me enamora el alma', de Isabel Pantoja. Pese a los nervios, Anabel se ha subido al escenario con paso firme decidida a llevar a cabo su mejor actuación. El homenaje de Anabel Pantoja a su tía no se ha quedado solo en bailar una de sus míticas canciones, sino que ha ido más allá. La participante lleva una flor roja en el pelo y unos caracoles hechos con mechones de pelo que hacen un guiño al personaje que su tía interpretó en la película 'Yo soy esa'. "Estoy orgullosa de llevar su sangre. Evidentemente, estoy muy lejos de ella, pero si ella me ve hoy, espero que esté orgullosa de mí", han sido sus palabras, visiblemente emocionada.

Pero, más allá de la sorpresa y el baile, también han habido lágrimas en la última edición del concurso. Tras la eliminación de Pepe Navarro la semana pasada, Iago García y Sara Escudero debían repetir la coreografía de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas' para averiguar cuál de ellos tenía irremediablemente que decir adiós al concurso. Sin embargo, la lesión que sufría Sara hace un par de semanas, ha obligado a la concursante a tomar la decisión más difícil de todas: abandonar el concurso.

Después de que Iago García brillase en el escenario con una samba durante ' El último baile', la cómica entraba a plató de la mano de su maestro de baile, Rubén Rodríguez, y ante la expectación de todos por la delicada situación en la que se encuentra. Tal y como anunciaba Jesús Vázquez nada más comenzar la gala: "Este último duelo es especialmente difícil, porque Sara ha tenido una lesión importante que se ha ido agravando. Ha sufrido muchísimo y no sabemos qué va a pasar". Esta semana ha sido un calvario para Sara Escudero. Y es que, además de tener que enfrentarse a la eliminación final con Iago García, los ensayos de la famosa se han dificultado por la tendinitis que sufre en el dedo del pie izquierdo y que le impide apoyar el pie. Lejos de mejorar, la lesión va cada vez a peor, tanto es así que, durante la gala de esta noche, la cómica ha tenido que decir adiós al programa.

"Llevo estos días con una pelea cabeza corazón. La cabeza dice "no puedes", pero el corazón dice "inténtalo". No poder ensayar ha sido horroroso", comenzaba diciendo la estrella para finalmente comunicar su decisión: "Con todo mi dolor, pero no puedo bailar. Ahora mismo no puedo caminar bien, si bailo me lesiono y eso ya son palabras mayores". Seguidamente, el presentador leía el reglamento del programa para explicar cuál es el procedimiento del concurso tras un abandono por lesión: "En caso de que uno de los concursantes sufra una lesión o enfermedad y se retire porque no está en condiciones de bailar. La otra pareja se salva automáticamente y continua en la competición."