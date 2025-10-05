El truco de las mangas del vestido de novia de la mujer de Cayetano Martínez de Irujo para evitar cambiar de atuendo en el baile

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el 'Sí, quiero' en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla, rodeados por todos los seres queridos que no han querido perderse este emotivo día para toda la Familia Alba.

La ceremonia religiosa ha comenzado a las 13:30h del mediodía en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, un sitio de lo más especial para Cayetano ya que allí reposan parte de las cenizas de su madre.

Ha sido el párroco Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp quien ha oficiado la ceremonia religiosa, muy cercano a la familia porque también estuvo presente en la boda de Doña Cayetana con Alfonso Diez o en la de los hermanos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart.

El hijo de la Duquesa de Alba ha llegado del brazo de su hija Amina, quien ha ejercido de madrina, vistiendo de nuevo el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, como hizo en su boda con Genoveva Casanova.

Por su parte, una Bárbara radiante de blanco aparecía del brazo de su padre, el empresario libanés, Bachar Mirjan, en coche de caballos luciendo un impresionante vestido de novia de Navascués.

Una ceremonia a la que han asistido grandes rosotros conocidos de nuestro país como Bertín Osborne, Paloma Segrelles, Carmen Lomana, Susanna Griso, Jaime Martínez-Bordiú, Begoña Villacís y su pareja Juan Cañada, Olivia de Borbón y Julián Porras o Hubertus von Hohenlohe y Simona Gandolfi entre otros.

Telecinco ha estado en el enlace y a través de sus diferentes programas del sábado, como "¡¡Vaya Fama!!" y "Fiesta", han analizado cómo ha sido la ceremonia, los invitados y el outfit que se ha lucido en este día tan señalado. Bárbara Mirjan se ha convertido en el centro de todas las miradas en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla cuando ha llegado en un carruaje de caballos vestida de blanco junto a su padre para darse el 'Sí, quiero' con Cayetano Martínez de Irujo.

La novia ha lucido un vestido diseñado exclusivamente para ella por la firma Navascués confeccionado en crep, con escote cuadrado, mangas desmontables que le permitirá no tener que cambiar de estilismo a lo largo del día y velo en tul.

La parte superior del vestido es ceñida, lo que realza su figura y está combinado con una falda voluminosa en la que destaca un bordado floral en el centro del abdomen, a juego con el puño de su manga derecha.

Bárbara Mirjan tiene 29 años y proviene de una familia con raíces diversas: su padre, Javier Mirjan, es un empresario de origen libanés, mientras que su madre, Lourdes Aliende, pertenece a una familia vasca con negocios consolidados en Álava. Al ser hija única, será la heredera universal del gran patrimonio de sus progenitores, como recoge Mujer Hoy.