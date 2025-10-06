Alejandra Rubio hace el anuncio definitivo sobre su boda con Carlo Costanzia: "Será un bodorrio"

Después de semanas en el ojo del huracán mediático por las memorias de su madre, Mar Flores, los controvertidos episodios que relata la modelo en 'Mar en calma' sobre su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole, y su polémico posado familiar con su padre, Alejandra Rubio y Terelu Campos en la fiesta del 60 cumpleaños de la presentadora -en el que muchos han visto un claro posicionamiento a favor de su progenitor- Carlo Costanzia ha roto su silencio en '¡De Viernes!'.

Una entrevista en la que ha confesado que no quiere ponerse a favor de ninguno de sus padres, expresando que tiene derecho a no posicionarse. Sin embargo, sí ha lanzado un dardo a Mar al afirmar que "los trapos sucios se lavan en casa", reprochándole que "debería haber mantenido ciertas cosas en privado, y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubieran sido, por vía judicial".

Muy enamorado de la hija de Terelu Campos

Además, muy enamorado de Alejandra, a la que define como "un punto clave donde me he podido anclar", Carlo ha revelado que le gustaría casarse "más pronto que tarde", confesando además que le gustaría volver a ser padre y dar más de un hermanito al pequeño Carlo, que en diciembre cumplirá un año.

Declaraciones a las que la hija de Terelu reaccionaba este domingo en 'Vaya fama', respondiendo a los que tachan a su novio de "oportunista" por defender que no habla de su vida privada, pero hacerlo previo pago de una jugosa cantidad en un plató de televisión: "Carlo ha tenido que dar la entrevista aunque no estaba en sus planes. Él firmó dos entrevistas con el programa, nadie se esperaba que iba a pasar esto y aunque él hubiera preferido no hacerlo, cuando se firma un contrato hay que cumplirlo" ha justificado, confesando que está contenta con la entrevista porque vio a Carlo "correcto y educado".

"No pensábamos que iba a pasar esto"

Este lunes Alejandra ha vuelto a hablar sobre las 'tibias' declaraciones de su pareja en 'Vamos a ver', insistiendo en que la postura del actor "era no sentarse, pero ya sabemos como funciona esto. Tenía un contrato de dos entrevistas y no pensábamos que iba a pasar esto, que iba a haber un tema tan importante al que enfrentarse, le ha pillado de sorpresa". "No se quiere posicionar, no quiere entrar en esta guerra y esto no estaba premeditado. Él ha hablado con su madre y se lo ha explicado" ha añadido, dejando claro que su posado con Costanzia padre en el cumpleaños de Terelu no significa un posicionamiento a favor del italiano.

Además, la sobrina de Carmen Borrego ha respondido a las preciosas palabras de Carlo confesando lo enamorado que está de ella y revelando que le gustaría casarse y volver a ser padre: "Sé que a él le cuesta expresar sus sentimientos en televisión, pero conmigo no. Esas cosas ya las sé de sobra y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, aunque a mí también me da muchísima vergüenza hablar de esto".

"Yo le sostengo y él a mí, de eso se trata una relación, no solo de los buenos momentos. Hemos renido momentos malos porque desde que hemos empezado nuestra relación no nos lo han puesto fácil" ha expresado, afirmando que son de "discutir poco" y "por tonterías". "Nos llevamos muy bien, sobre todo porque vamos en la misma sintonía, tenemos una visión de la vida bastante parecida" ha añadido.

Además, y asegurando que por el momento no tienen planes de boda, Alejandra ha desvelado que Carlo no le ha pedido matrimonio "por el momento", aunque ella sí "le he dicho que a mí me gustaría casarme". "No lo quiero inmediato pero si seguimos así y todo va fenomenal como hasta ahora pues sí. Y la nuestra será un bodorrio, pero no ahí en medio de la calle como Cayetano" ha apuntado sonrojándose, convencida de que ese día todos harán un "esfuerzo" -en referencia a sus suegros- por ella y por Carlo.

"Y ampliar la familia también, que llegue cuando tenga que llegar, ahora mismo no lo quiero pensar. Ahora mismo no está en mis planes tener otro hijo, mi hijo tiene 10 meses, pero si Dios quiere tendré más" ha añadido, revelando que "la mejor decisión de nuestra vida es nuestro hijo". "Nadie daba un duro por nosotros y estoy muy contenta, estoy muy agradecida por la apuesta que hice por él" ha concluido.