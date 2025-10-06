Alfonso Martínez de Irujo entra por error a otra boda creyendo que era la de su hermano Cayetano

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan celebraron su boda el pasado sábado en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, con aproximadamente 300 invitados. Alfonso, su hermano, estaba previsto que asistiera solo a la ceremonia religiosa, no al banquete.

Alfonso Martínez de Irujo estuvo entre los primeros en llegar al templo, con casi una hora de antelación sobre el horario previsto. Al entrar, se dio cuenta de que no era el tiempo ni el ambiente propio de la boda de su hermano. El incidente se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de la boda. El error dejó ver un lado humano detrás de las apariencias, y generó titulares que desviaron la atención del evento central.

Alfonso ha sido siempre un personaje discreto en los actos familiares y rara vez aparece en los medios. A pesar de haber estado en la iglesia, Alfonso no permaneció para la celebración posterior. Alegó motivos personales relacionados con su regreso a Madrid y la carga de compromisos posteriores.

Una historia de amor discreta y duradera

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan mantienen una relación desde hace casi una década. Se conocieron en 2015, cuando ella tenía 20 años y él 52, y desde entonces han construido un vínculo sólido pese a las diferencias de edad y a la atención mediática.

Bárbara, empresaria y discreta, se ha mantenido alejada del foco público, apoyando al hijo de la duquesa de Alba en sus proyectos personales y profesionales. Su boda, celebrada en Sevilla el pasado fin de semana, simboliza la estabilidad y madurez que la pareja ha alcanzado tras años de convivencia y rumores sobre posibles rupturas.