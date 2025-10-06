Tras anunciar la fecha más esperada, Roberto Leal mete la pata al desvelar el nombre del ganador de Pasapalabra: "Han marcado una época"

Nervios, emoción y mucha expectación. Cada tarde, estas tres emociones se dan cita en el plató de Pasapalabra, cuando se vive el eterno choque entre Manu y Rosa. Dos veteranos del concurso que han logrado consolidarse como imprescindibles en el programa de las tardes de Antena 3.

Más de 300 programas por parte de Manu y más de 200 por la de Rosa, han hecho de ambos concursantes dos titanes en esto de adivinar palabras.

Lo que por ahora sigue en el aire es quién de los dos se llevará finalmente el bote de más de 2 millones de euros a casa porque, a pesar de que ambos han rozado el triunfo en varias ocasiones, por el momento, la cifra millonaria sigue sin encontrar dueño.

Sobre el esfuerzo que cada tarde realizan ambos concursantes ha dedicado unas palabras Roberto Leal, quien a través del perfil de Twitter del programa ha compartido lo que supone para el programa contar con el madrileño y la gallega. "Han marcado una época", confesaba el presentador.

Roberto Leal analiza las claves del éxito de Manu y de Rosa en Pasapalabra: "Han marcado una época" https://t.co/hypOO8EUlE #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 4, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.