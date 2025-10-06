Belén Esteban emite un comunicado y desvela el adiós de su ex Jesulín: "Lo mejor de mi vida"

Hace unos días, Jesulín de Ubrique era entrevistado por Toñi Moreno en el programa 'Gente Maravillosa' que se emite en Canal sur. Una entrevista que dejaba algunos titulares y polémicas en el mundo rosa que, horas más tarde, Belén Esteban no tardaba en responder desde su programa en Ten.

El extorero, padre de cuatro hijos (una hija fruto de su relación Belén Esteban y otros con su mujer, María José Campanario) confesaba que “quiero a todos mis hijos por igual, eso está más que controlado”.

Unas palabras a las que La Patrona respondía con contundencia. "No tiene cuatro hijos, tiene tres", sentenciaba en 2No somos nadie". "Pero si no sabe ni dónde vive". "Hombre, entiendo que es verdad que el pequeño fue una alegría porque vino ya con los demás que son mayorcitos. Lo único que le tengo que decir es que hay a uno de sus hijos que hace muchos años que no lo ve, entonces…", continuaba la de Paracuellos.

Belén Esteban siempre tuvo claro que quería tener alejada del ruido mediático a su hija, Andrea Janeiro. Tras años estudiando en Reino Unido, Andrea Janeiro parece haberse instalado en Estados Unidos, el país que la joven ha elegido para desarrollar su carrera profesional. A sus 25 años, Andrea vive en California, donde está cumpliendo su sueño profesional y donde hace unos días recibió la visita de Belén Esteban y su marido.

Graduada con matrícula de honor en radio y producción digital por la Universidad de Westminster, Andreíta lucha por triunfar como periodista y gestora de redes sociales en Los Ángeles, alejada del ruido mediático, tal y como pública la revista 'Lecturas'.

En uno de sus stories de Instagram reciente, Esteban volvía a dejar un mensaje para su ex. "Cuánto Tq eres lo mejor de mi vida no sabes loquee daría por estar más cerca, pero estoy tan feliz de lo que eres por ti misma, sin ayuda de nadie", se leía en el mensaje que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram, donde la colaboradora cuenta con 1,1 millones de seguidores.