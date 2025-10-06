Belén Esteban rompe su silencio para hablar de su hija y con un dardo a su ex: "Sin ayuda de nadie"

De todos es sabido que Belén Esteban no quiere hablar de su hija al haber querido esta última ser una persona anónima. Sin embargo, la Patrona ha roto su silencio para hablar de su hija y con un dardo a su ex: "Sin ayuda de nadie".

Y es que la colaboradora de No somos Nadie en Ten ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde hace referencia claramente a su hija Andrea, aunque sin citarla expresamente.

La Patrona escribe: "Cuánto te quiero, eres lo mejor de mi vida, no sabes lo que daría por estar más cerca, pero estoy tan feliz por lo que eres por ti misma sin ayuda de nadie".

Publicación de Belén Esteban. / Instagram

Belén Esteban saltó a la fama tras hacerse pública su relación con el torero Jesús Janeiro Bazán, conocido popularmente como Jesulín de Ubrique. Fruto de esa relación nació su hija, Andrea Janeiro Esteban. Luego de su ruptura con el torero, Belén inició una carrera televisiva como colaboradora habitual en diversos programas del corazón.

Sus primeros pasos en televisión los dio en el programa Como la vida, emitido por Antena 3 y presentado por Alicia Senovilla. Sin embargo, su verdadera proyección llegó en 2002, cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el espacio Sabor a ti, también en Antena 3. Cuando Ana Rosa se trasladó a Telecinco en 2004, Belén la siguió y empezó a colaborar en el matinal Día a Día, presentado entonces por Carolina Ferre.

Con el regreso de Ana Rosa tras su maternidad, Belén continuó como colaboradora fija en El programa de Ana Rosa, donde permaneció entre 2005 y 2009. Ese mismo año, dio un giro a su carrera al unirse a Jorge Javier Vázquez en el popular programa Sálvame. Además, cerró el año presentando las campanadas de Telecinco junto a él.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria fue su participación en Gran Hermano VIP en enero de 2015, donde se alzó como ganadora de esa edición.

Colaboradora

Más recientemente, Belén ha trabajado como colaboradora especial en el programa La familia de la tele de TVE y actualmente forma parte del equipo del espacio No somos nadie, emitido por Ten.