Emma García detiene Fiesta por la polémica del novio en la boda de Cayetano Martínez de Irujo: "Nos deja fríos porque dices 'Cayetano, que te acabas de casar..."

24 horas después, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan siguen siendo los protagonistas de la prensa del corazón española después de pasar por el altar este sábado, 4 de octubre, en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla.

Mucho se ha hablado de la seriedad del jinete el día de su boda, pero una de las invitadas ha desvelado este domingo que para nada estuvo serio, todo lo contrario, se emocionó en muchos momentos de la celebración.

Ha sido la presentadora de televisión Susanna Griso quien ha confesado esta mañana en la estación de AVE de la capital hispalense que vio a Cayetano "emocionadísimo como nunca, es así, se emocionó en uno de los discursos... estuvo muy bien, muy campestre, muy personal, muy sencilla, muy bonita, de verdad".

PI STUDIO

Además, también ha comentado que vio a los novios "muy bien, muy felices" y que la ceremonia religiosa estuvo "muy bien, muy bonita y emotiva". Sonriente y feliz por el día tan emotivo que vivió ayer, la comunicadora regresaba a Madrid para comenzar la semana descansada después de un fin de semana repleto de vivencias.

Pero también, tal y como conbtaba ayer el programa Fiesta, se produjo un pequeño altercado entre el novio y la prensa del corazón tras el enlace en la iglesia. "Cuando llegó a la iglesia, Cayetano Martínez de Irujo se mostraba nervioso aunque sonriente y saludando a los allí presentes. Al salir del brazo de Bárbara Mirjan, ya convertido en marido y mujer, nada hacía presagiar lo que estaba a punto de suceder. A pesar de mostrarse felices y sonrientes, Cayetano tuvo un desencuentro con parte de la prensa cuando estaba a punto de abandonar las inmediaciones de la iglesia en un coche de caballos". "No tenemos nada que hablar con nadie", fueron las palabras del recién casado cuando vio de cerca los micrófonos de algunos medios de comunicación. "Por favor, dejadnos tranquilos hoy, ¿vale? Un poquito de respeto", añadía a continuación. Pero aquí no quedaba la cosa, pues lanzaba una mirada desafiante a una de las reporteras que le estaba haciendo preguntas.

"Le estoy diciendo que muchas gracias, pero que respeto por una vez en la vida. Un ratito, por un momento ¿vale?", remataba Cayetano antes de montarse en el coche de caballos y ante la mirada de Bárbara. "Nos deja fríos porque dices 'Cayetano, que te acabas de casar...", es parte de la reacción de la presentadora Emma García después de ver este vídeo.