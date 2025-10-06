Tras su emotivo reencuentro en Honduras, Marta Peñate anuncia que no se casa con Tony Spina por el embarazo: "No me puedo permitir los nervios de una boda"
La influencer viajaba a Honduras para sorprender a su novio en el reality
Tras el esperado y romántico reencuentro que protagonizaban Tony Spina y Mata Peñatehace algunos días, la pareja ha vuelto a encontrarse en Honduras para dar un paso más en los preparativos de la que será su gran boda. En esta ocasión la pareja protagonizaba un divertido juego de preguntas sobre su relación con el que conseguían puntos para poder cambiarlos por algunos de los detalles que formarán parte del gran día.
Con vestido de novia, ramo de flores e incluso un obsequio para los concursantes invitados a la boda en forma de comida, el futuro matrimonino conseguía las invitaciones para los concursantes que quieren que les acompañen en esta boda tan especial que se celebrará en 'Superevivientes All Stars'. Tras anunciar que darán un paso más en su relación, la pareja entregaba las invitaciones de su boda entre los que estuvieron Adara, Torres, Noel, Iván y Jessica. Finalmente, Adara y Torres se convertían en los padrinos de la pareja que se mostraba ansiosa por convertirse en marido y mujer. "Yo siempre decía, cuando, cuando... Nunca llegaba el pronto y ha tenido que ser aquí en Honduras" reconocía Tony Spina.
Deseándole a la pareja mucha suerte para el día de su boda y también para su futuro, Sandra Barneda les enviaba un mensaje lleno de cariño revelando que el día elegido para la gran celebración es el próximo martes durante la emisión de 'Tierra de Nadie'.
Nada de boda en España
Uno de los interrogantes a los que ha tenido que hacer frente la influencer es a sus motivos de no casarse en España. Algo a lo que no ha tardado en contestar a través de sus redes sociales. "En España no me puedo permitir los nervios de una boda, mucho menos preocupaciones extra".
"Mi meta es quedarme embarazada y pensaba casarme una vez lo consiguiera, pero se me dio esta oportunidad y la aproveché. Y sí, a partir del martes Tony será mi marido. Nadie me va a j*der ese día tan bonito, nadie", ha contado la influencer.
