El hijo de Raphael sale a hablar del estado de salud de su padre tras cancelar otro concierto.

Tras la cancelación del último concierto de Raphael en Murcia por una bronquitis diagnosticada recientemente, la actuación se reprogramó para el 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, según ha explicado el propio cantante en redes sociales. No es la primera vez que esto ocurre: también se suspendió un concierto en Zamora por razones similares, generando preocupación entre sus seguidores acerca de su estado de salud.

Manuel Martos, hijo de Raphael, ha salido al paso para tranquilizar al público. Ha revelado que su padre se encuentra “bien, recuperándose” y que la bronquitis es parte de un proceso que requiere reposo y descanso. “Hasta que no esté al cien por cien no puede ponerse en la carretera”, ha dicho. Añadió que, aunque la situación es “una pena” por las cancelaciones, el cantante mantiene voluntad de volver con fuerza cuando recupere su implicado bienestar.

Homenaje en su tierra natal

Mientras tanto, en Linares (Jaén), su ciudad natal, han tomado una decisión simbólica: el Auditorio Municipal de El Pósito pasará a llamarse Auditorio Raphael. La iniciativa, respaldada por el Ayuntamiento y la Asociación Raphaelista de Madrid, pretende destacar su vinculación cultural con la ciudad y su legado artístico.

¿Quién es Raphael? Un icono con más de seis décadas de carrera

Raphael es un artista legendario de la música española. Su carrera, iniciada en la década de los sesenta, incluye discos que se convirtieron en clásicos de la canción romántica y balada como Yo soy aquel, Digan lo que digan o Escándalo.

Ha representado a España en Eurovisión, ha actuado en cine y televisión, y es conocido por su interpretación dramática y su compromiso artístico. Fue nombrado Persona del Año 2025 por los Latin Grammys, en reconocimiento a su talento y trayectoria internacional.

El contexto de salud reciente

Su retirada parcial de los escenarios comenzó en diciembre de 2024, cuando fue hospitalizado por un accidente cerebrovascular y posteriormente diagnosticado con un linfoma cerebral primario, con dos nódulos en el hemisferio izquierdo. Aquellos imprevistos le obligaron a interrumpir actividades, tratamiento médico intensivo y un periodo de recuperación prolongado.

Su regreso a los escenarios en 2025 con la gira Raphaelísimo fue recibido con entusiasmo, aunque su salud sigue estando vigilada y cualquier recaída genera una gran preocupación por parte de sus seguidores.