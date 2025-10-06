Temporada 9
'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno
El programa de Sandra Barneda vuelve tras su edición más viral y pone fecha de estreno a sus especiales previos
Redacción Yotele
'La isla de las tentaciones 9' ya está en boxes y prepara su llegada a Mediaset después de que Montoya anunciara el regreso del programa durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.
El reality, que emitió durante el primer trimestre del año su temporada más viral gracias a la participación del sevillano, ya tiene fecha de estreno para sus dos especiales, que servirán de preludio a la novena temporada.
'La isla de las tentaciones. El casting' se estrenará mañana 7 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma Infinity del grupo audiovisual mostrará cómo se desarrollaron las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras.
A este especial le seguirán dos entregas del ya clásico, 'Rumbo a La Isla de las tentaciones' donde conoceremos las identidades de los nuevos protagonistas de esta edición.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas