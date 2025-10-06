José María Almoguera habla por sorpresa de la boda y sus planes de futuro con María la jerezana: "Más de dos niños"

En el punto de mira por la publicación de las memorias de su madre, Mar Flores, y por la guerra mediática que se ha desatado entre la modelo y su exmarido, Carlo Costanzia di Costigliole, Carlo Costanzia ha roto su silencio vía exclusiva en '¡De Viernes' para aclarar que su relación con su progenitora es "buena", reconociendo no le han hecho gracia algunos de los episodios que relata en su libro porque es "partidario de que los trapos sucios se laven en casa".

Además, el actor se ha sincerado sobre lo fundamental que es Alejandra Rubio en su vida, confesando que es quien le ha "sostenido en los peores momentos" y que le encantaría casarse "más pronto que tarde". "Por Alejandra siento un amor enorme y un gran respeto y un gran agradecimiento. Desde que la he conocido se han empezado a calmar las cosas y en el terreno personal estoy mucho más tranquilo", ha expresado, revelando que aunque "no es algo que ahora mismo tengamos en mente", sí le gustaría tener "más de dos niños" con la hija de Terelu Campos.

Una entrevista a la que José María Almoguera ha reaccionado con cierta distancia y frialdad este domingo a su regreso a Madrid tras disfrutar del fin de semana en Andalucía con su novia, María 'la Jerezana': "Estuve en una boda y no me he enterado, no he visto nada, luego lo veré" ha admitido a su llegada a la estación del AVE, donde le ha recogido el marido de su madre, José Carlos Bernal.

De ahí que haya preferido no pronunciarse sobre las declaraciones de Carlo sobre lo importante que es Alejandra en su vida, dejando en el aire qué le parece la polémica que se ha creado en torno al supuesto enfrentamiento de Terelu con Mar Flores. "No me he enterado de nada, de verdad. De verdad que estoy un poco desenganchado" ha asegurado.

¿Ha acercado posturas con su prima tras su reencuentro en el cumpleaños de su tía? Como confiesa, "está todo tranquilo", confirmando que las cosas van "poco a poco" aunque "claro que sí" le gustaría retomar su relación con Alejandra.