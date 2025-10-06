Malas noticias para Jessica Bueno, concursante de Supervivientes, tras el comunicado de su ex marido: "Han hecho todo lo posible por verme caer"

Jessica Bueno está en el punto de mira. Los concursantes de ‘Playa Caos’ consideran que la sevillana es la que menos aporta en la supervivencia, y así se lo han confesado a Gloria Camila, que no ha dudado en salir en defensa de su amiga. En la palapa, ambas han saltado contra sus compañeros, admitiendo no sentirse valoradas por ellos.

Durante la gala de 'Supervivientes All Stars', Jessica Bueno respondía a las palabras de sus compañeros: “No me sorprende. Lo hablo siempre con Gloria; no nos sentimos valoradas”. Unas palabras que también compartía Gloria Camila y a las que añadía: “No dais oportunidad a demostrar nada. Dais por hecho que somos más débiles que vosotros. En las pruebas, en juegos… en todo”.

Pero, por si fuera poco, este no es el único frente abierto al que se enfrenta la ex de Luitingo y, que además, desconoce por completo.

Tal y como informan desde Outdoor, Jota Peleteiro estalla y lanza una advertencia a través de un contundente mensaje que llega un largo periodo de silencio y reflexión. El exmarido de Jessica Bueno se ha mostrado tajante y, después de pasar "cinco años en la cueva" viviendo y trabajando en un discreto segundo plano, piensa ir a por todos aquellos que han intentado hundirle.

El marido de Ajla Peleteiro se refiere a "gente cercana, de mi círculo cercano" que le ha "traicionado", pero también a "gente de fuera, gente importante". Mientras hace referencia también al "sistema de justicia español" el cuál, según él, "el hombre de por sí es un delincuente y nos tratan como si fuéramos bolsas de basura", José Ignacio Peleteiro Ramallo se desahoga y carga contra quienes a lo largo de los últimos cinco años "han hecho todo lo posible por verme caer". El padre de Jota y Alejandro Peleteiro Bueno - sus hijos en común con la concursante de 'Supervivientes All Stars' y del pequeño Mansour Malik - el bebé que tuvo hace menos de un año fruto de su matrimonio con la modelo serbia Ajla Peleteiro Etemovic -, reconoce que han sido "años difíciles". Sin embargo, "hacer caer a Jota Peleteiro es imposible, porque antes me tienen que meter bajo tierra".

El empresario, dueño de una corporación que está cambiando el mundo de la agrotecnología, no puede evitar pensar en esa gente "tan, tan, tan hija de puta" que ha estado haciéndole la vida imposible desde entonces. Gente cercana que le ha traicionado y gente que ni siquiera conoce que han hecho "lo imposible" para intentar perjudicarle. "No es por Jota Peleteiro, es por la familia y los hijos de Jota Peleteiro", explica a través de sus redes junto a un vídeo de más de 10 minutos de duración mientras recuerda y analiza su último lustro.