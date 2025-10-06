Malas noticias para Kiko Rivera: "deuda millonaria" y "en la ruina" tras su separación de Irene Rosales

Irene Rosales se dejaba ver de nuevo en televisión este sábado, 4 de octubre, en el programa 'Bailando con las estrellas', donde bailó un chachachá con un temazo que se ha convertido en una declaración de intenciones: 'Yo soy esa', de Marta Sánchez.

Dispuesta a disfrutar de todo lo que la vida le ponga en el camino en esta nueva etapa de su vida tras su divorcio con Kiko Rivera, la influencer aseguró que "tengo 34 años y tengo que decir 'soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar'". Dicho y hecho.

Este domingo, Irene ha vuelto a Sevilla para reencontrarse con sus hijas y se ha mostrado muy feliz por la participación en el programa y... ¡atención! porque ha dejado abierta la posibilidad de volver a trabajar en los platós.

Jota Caral

A su llegada, Rosales ha confesado que no tiene ni idea de si la venta de Cantora y de las demás propiedades de Isabel Pantoja han podido afectar económicamente a Kiko: "No sé, no sé ni de lo que me habláis" y, además, ha confesado que está en un momento de su vida que va "a disfrutar" de todo lo que le venga. Eso sí, no sabe si seguirá con proyectos en televisión: "No lo sabemos nunca".

En este aspecto, el programa de Telecinco "¡Vaya Fama!" contaba que Isabel Pantoja afronta sus últimos días en Cantora, el lugar que se ha convertido su fortaleza durante años. Sobre la polémica finca pesan avisos de embargos, hipotecas, impagos, multas y recargos y esas deudas podrían recaer, en un futuro, sobre Kiko Rivera. Cantora estaría al borde de la subasta (si Hacienda no cobra, podría subastar la finca andaluza). Según el registro de la propiedad, la deuda garantizada de Isabel Pantoja supera los cuatro millones de euros. Concretamente, la cifra exacta es de 4.032.459,62€. Y es que estas cargas son tan elevadas que no es de extrañar que tengan muy preocupada a la tonadillera... pero también a su hijo, pues ambos mantienen la titularidad de la finca.

Y es las deudas de la tonadillera podrían llevar a la ruina a Kiko Rivera: "Por las deudas de su madre, en principio, no tiene ninguna responsabilidad... salvo que falleciera. Por supuesto, el heredero se hace cargo de los derechos y deberes de la persona", señala Carlos Cruzado, presidente de Ghesta al programa de Telecinco. Recordemos que, en su día, esto fue motivo de enfado por parte de Kiko, quien se mostró enojado con su madre en 'La herencia envenenada'.