Hace justo una semana la influencer Sofía Suescun sorprendía a sus seguidores contando que su pareja, el también famosos y colaborador Kiko Jiménez debía pasar por quirófano. Hasta la fecha no había trascendido el motivo de la operación y muchos fans se encontraban algo preocupados por la salud del joven.

Sin embargo, ahora Suescun ha querido despejar todas las dudas. En una imagen Jiménez aparecía con el pelo rapado, lo que hacía presagiar que el motivo de esta intervención podría deberse a un trasplante de pelo. Y así ha sido.

Tras ver estas primeras fotos después de someterse al injerto capilar, sus seguidores no han evitado preguntarse por qué ha decidido realizarse este procedimiento estético "si ya tenía mucho pelo". Pero la creadora de contenido lo ha negado tajantemente, desmontando el mito de la frondosa cabellera de su chico.

"Jajaja, no. Me estáis mandando muchos mensajes diciendo que por qué se opera si tenía mucho pelo. Ni de coña. Tenía el justito, y cada vez menos. Del estrés que le produzco", ha comentado en tono de humor la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', participante también de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Y es que la influencer ha celebrado este injerto capilar de Kiko Jiménez porque así "deja de ser calvo".

El motivo por el que Kiko Jiménez se ha tenido que hacer un injerto capilar de última hora: "Por qué se opera si tenía mucho pelo" / INSTAGRAM

Sofía Suescun y Kiko Jiménez están en el punto de mira tras la reconciliación pública de Maite Galdeano y Cristian Suescun en el plató de '¡De Viernes!', que después de más de un año sin hablarse han unido sus fuerzas para arremeter contra el de Linares.

Muy emocionados y dispuestos a recuperar el tiempo perdido -el joven ha propuesto a su madre que se vaya a vivir con él-, no han dudado en culpar a Kiko de la ruptura familiar, acusándolo de manipular y controlar a Sofía, además de insinuar que el colaborador habría sido desleal a su novia en más de una ocasión.

Unas declaraciones a las que la ganadora de 'Gran Hermano' ha reaccionado de forma rotunda a través de Instagram, donde ha publicado un mensaje repleto de dardos hacia su madre y su hermano. "Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. Si no te aceptan cómo eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional", ha comenzado, dejando claro que no quiere saber nada sobre Maite ni sobre Cristian: "Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre".

"Estoy harta de vivir de lo que se espera de mí. Valoro más que nada mi libertad, mi paz interior y mi esencia. He aprendido a vivir el presente sin anclarme en el pasado. Sin ahogarme en el futuro. Aquí y ahora. Y si a alguien le incomoda... No pasa nada", ha sentenciado.