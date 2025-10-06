Oriana Marzoli y Sharon Spina se cruzan reproches tras el anuncio de la boda de Tony y Marta: “Es una vergüenza”

Tras la noticia de la boda entre Tony Spina y Marta Peñate, Oriana Marzoli no se contuvo: habló del enlace como “una vergüenza”, y recordó que Tony había dicho que no se casaría si no era con una boda pagada. Sharon defendió la decisión de su hermano y afirmó que Oriana siempre puede casarse cuando lo desee y que criticar su boda es mezclar afectos y conflictos familiares. Llegó a señalar: “Lo digo para que quede claro, estoy orgullosa de mi hermano y de sus decisiones”.

La disputa no quedó solo en el presente. Sharon recordó momentos del pasado en los que Oriana habría cuestionado su papel como hermana de Tony, e implicaciones que ella sintió como traiciones. Oriana respondió recordando que no podían ser completamente amigas por la diferencia de edad y que su vínculo fue más de “cuñadas”.

En medio del enfrentamiento, Oriana admitió que aún conserva anillos que le dio Tony y dijo que los podría exhibir en plató para demostrar su versión. Sharon respondió con ironía al mencionar que no le gustaba que la involucraran en historias donde no estaba presente o que “cuenten lo que les conviene”.

Si algo quedó claro es que la relación entre Oriana y Sharon nunca fue enteramente cercana. Aunque Oriana aseguraba tenerles cariño, siempre señalaba que la amistad era difícil por las diferencias entre ellas. Sharon, desde su postura, acusaba que Oriana las implicaba cuando le convenía.

Amor, ruptura y reproches: la historia de Oriana y Tony

Oriana Marzoli y Tony Spina se conocieron hace más de una década en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, donde protagonizaron una de las relaciones más mediáticas del formato. Su romance fue tan intenso como tormentoso, con múltiples rupturas y reconciliaciones tanto dentro como fuera de cámaras.

Tras su separación definitiva, ambos siguieron caminos distintos, aunque sus vidas sentimentales continuaron cruzándose en los platós. Mientras Tony rehizo su vida con Marta Peñate, Oriana nunca ha ocultado que aquella historia marcó un antes y un después en su vida amorosa, algo que aún se refleja en sus declaraciones actuales.