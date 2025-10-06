Los padres de Mario Biondo, exmarido de Raquel Sánchez Silva, se pronuncian tras develarse que la muerte del cámara pudo ser "homicida": "A mi hijo lo mataron"

12 años después del trágico fallecimiento de Mario Biondo en la madrugada del 30 de mayo en el domicilio que compartía en el madrileño barrio de Lavapiés con su mujer, Raquel Sánchez Silva, la Justicia española se ha pronunciado sobre las causas de la muerte del cámara italiano, y por primera vez reconoce que hay "indicios" de que su muerte "no fue suicida", como ha sostenido la familia del fallecido desde el primer momento, en una lucha sin descanso para demostrar que el joven fue asesinado.

Después de que el Tribunal de Palermo concluyese en agosto de 2022 que el fallecimiento podría deberse a un homicidio -descartando el suicidio accidental por la práctica sexual de asfixia erótica mientras la presentadora se encontraba visitando a su familia en Extremadura, causa que sostuvo desde el principio el forense encargado de la autopsia- ahora la Audiencia de Madrid podría dar un importante giro al caso.

La Justicia madrileña ha emitido una resolución judicial este jueves 6 de octubre en la que reconoce que hay "indicios" de que la muerte de Mario Biondo "no fue suicida", aunque se desestima el recurso de apelación interpuesto por su familia por tratarse de "cosa juzgada", apuntando que aunque pudo haber errores en la instrucción de la investigación, no se reabrirá el caso.

Dejando claro que no piensan rendirse, los padres del cámara, Pipo y Santina, han anunciado que esta semana viajarán a España para ofrecer una rueda de prensa para confirmar lo que ya han adelantado sus abogados, el despacho Vosseler Abogados, que recurrirán la resolución ante el Tribunal Constitucional para que se reabra el caso, considerando que el auto de la Audiencia de Madrid les reafirma en que "la muerte de Mario fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato".

La familia de Biondo se pronuncia

'El programa de Ana Rosa' hablaba en exclusiva con Santina, madre de Mario Biondo, tras la última decisión de la justicia española: "Finalmente, también en España se reconoce que a mi hijo le mataron, que no fue un suicidio. La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto... terrible".