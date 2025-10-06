Preocupación por Rosa tras sufrir un inesperado percance en plena prueba de Pasapalabra: "Me da miedo"
Así ha vivido la concursante gallega este sorprendente momento en plató
Nueva tarde de infarto en Pasapalabra con un imponente bote en juego que supera los dos millones de euros. Y es que ni Manu ni Rosa han coseguido por ahora hacerse con el premio millonario que sigue creciendo.
A pesar de que ni Manu ni Rosa han logrado hacerse con el premio, la emoción y la expectación por ver si uno de los dos logra hacerse son el bote se mantienen cada tarde y seiguen enganchando a su fiel legión de seguidores.
Arriesgar es a veces la opción a la que el madrileño y la gallega se ven obligados a recurrir y, en esta ocasión, había dudas sobre si Rosa acabaría jugándosela en el último segundo y con 22 aciertos en su marcador particular ya que la propia concursante confesaba su reticencia a dar un paso al frente. "Me da miedo fallar", aseguraba la compañera y rival de Manu
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias