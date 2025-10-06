Rosa emite un comunicado en Pasapalabra tras el adiós: "Gracias infinitas"

Rosa es "la constancia, el perseverar y la concentración pura". Así definía Roberto Leal, presentador de Paspalabra, a la querida concursante gallega y nacida en Argentina. Rosa se ha ganado el corazón de todos por su simpatía, humildad y conocimientos.

A medida que Rosa va sumando programas en Pasapalabra, va sumando invitados con los que va haciendo equipo cada tres programas. Más de 200 programas dan para mucho, y era inevitable que, en algún momento, la concursante gallega vuelva a coincidir con caras conocidas.

Eso le ha pasado a Rosa en los últimos programas de Pasapalabra, en los que hemos vivido un reencuentro muy especial, sobre todo para la gallega. La concursante ha contado en sus filas con Candela Serrat y Txabi Franquesa, su “primera y segundo escuderos” respectivamente.

Rosa ha compartido su “sorpresa y alegría indescriptible” tras este emotivo reencuentro en Pasapalabra, pues resulta que Candela Serrat fue la primera cara que vio la concursante al superar la Silla Azul, convirtiéndose oficialmente en concursante de Pasapalabra, y haciendo equipo con la actriz y con Juan Peña.

Y, además, cuando se dio el relevo de invitados, Rosa coincidió con Txabi Franquesa y Lorena Gómez, coincidiendo en esta ocasión con el cómico, un reencuentro lleno de emociones para la concursante en el que “no pudo haber sido más feliz”.

"Hay días en Pasapalabra que son absolutamente inolvidables y especiales. Estos tres programas fueron de esos para mí. Por lo vivido en ellos. Pero también por los recuerdos que evocaron y las emociones suscitadas. No pude ser más feliz compartiendo equipo con @candela_serrat y @txabifranquesa, mi primera y segundo escuderos (respectivamente) allá por noviembre de 2024, cuando acababa de entrar al programa. Reencontrarlos tras casi 11 meses y después de tanto vivido supuso una sorpresa y una alegría indescriptibles. Sois estupendos. Y poder completar el cuarteto con @ivansanchezz y @dafnefernandez fue un auténtico disfrute. Gracias infinitas a los cuatro, como os dije, por ser como sois, y por los momentos tan felices. Sois maravillosos, de esas personas que te reconfortan, reconectan, te empujan y te dejan huella".