Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos años

RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás

La pública refuerza sus informativos y emite dos documentales, mientras Ana Pastor conduce un especial de 'El Objetivo'.

Pepa Bueno y Ana Pastor

Pepa Bueno y Ana Pastor / RTVE/Atresmedia

Carlos Merenciano

Madrid

Dos años después de los ataques de Hamás que reactivaron el conflicto en Oriente Medio, RTVE y laSexta preparan una cobertura informativa sin precedentes. Con los bombardeos israelíes sobre la Franja aún activos y una crisis humanitaria que Naciones Unidas define ya como “insostenible”, ambas cadenas han programado especiales y conexiones en directo para analizar la situación sobre el terreno.

En el caso de la radiotelevisión pública, los Servicios Informativos de TVE dedicarán este martes 7 de octubre una programación reforzada a través del Canal 24 horas y el 'Telediario'. La periodista Pepa Bueno se desplazará a Ramala (Cisjordania), el único territorio palestino con acceso autorizado a la prensa internacional, desde donde recogerá los testimonios de la población civil que sufre las consecuencias del asedio israelí. También estarán presentes Marc Campdelacreu, corresponsal en Tel Aviv, cubriendo los actos en recuerdo a los rehenes israelíes, e Íñigo Herraiz como enviado especial para completar la cobertura con análisis y contexto.

La pública ampliará su apuesta documental con dos grandes producciones. El martes, 'En Portada' regresará a La 2 con "Gaza: Expediente Genocidio", una investigación que aborda las pruebas presentadas por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para imputar a Israel por delitos de genocidio. Y el miércoles 8, 'Documentos TV' estrenará "Netanyahu, ¿crímenes y castigos?", un trabajo que examina las acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad contra el primer ministro israelí y su cúpula militar.

Por su parte, laSexta emitirá este lunes 6 de octubre un especial de 'El Objetivo' por Gaza, con Ana Pastor al frente. El programa, que ocupará el prime time a las 22:45 horas, contará con entrevistas a familiares de los secuestrados por Hamás, activistas judíos que denuncian la ofensiva israelí y trabajadores humanitarios españoles asentados en los territorios ocupados. El espacio podrá verse también fuera de España a través de Atresplayer Internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
  3. La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
  4. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  5. Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
  6. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  7. El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
  8. El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias

¡El Puerto Vega consigue el premio y habrá un derbi! Estos son los rivales de los seis equipos asturianos en la Copa del Rey

¡El Puerto Vega consigue el premio y habrá un derbi! Estos son los rivales de los seis equipos asturianos en la Copa del Rey

El antes y después de Gaza tras dos años de bombardeos israelíes

El antes y después de Gaza tras dos años de bombardeos israelíes

RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás

RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás

Un reconocido actor de Hollywood y la superestrella española del momento, entre los invitados de Pablo Motos esta semana en 'El hormiguero'

Un reconocido actor de Hollywood y la superestrella española del momento, entre los invitados de Pablo Motos esta semana en 'El hormiguero'

La centenaria de Valdés que hace su cama y se ducha sola: "En la vida, para estar sano, hay que trabajar"

La centenaria de Valdés que hace su cama y se ducha sola: "En la vida, para estar sano, hay que trabajar"

¿Quiebra la unidad contra el peaje? El PSOE acusa al PP de torpedear el consenso al buscar "su rédito político"

¿Quiebra la unidad contra el peaje? El PSOE acusa al PP de torpedear el consenso al buscar "su rédito político"

La obra del albergue de peregrinos de Gijón se entregará a finales de octubre

La obra del albergue de peregrinos de Gijón se entregará a finales de octubre
Tracking Pixel Contents