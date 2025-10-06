Saltan todas las alarmas por el estado de salud de Adara tras anunciarse el embarazo: el quipo médico de Supervivientes interviene de urgencia

Susto en plena prueba de Supervivientes. En "La liga de las estrellas", uno de los juegos que llevan al límite a los consursantes del reality, Adara ha acabado siendo la desafortunada protagonista tras sufrir un complicado percance.

Ya se había superado el tiempo establecido tras "darse en la cabeza" de manera totalmente fortuita. Automáticamente, la concursante ha sido supervisada por el equipo médico y ya se encuentra en perfecto estado. No es el único percance que la colaboradora ha tenido desde que comenzó su aventura en Honduras.

Mientras la influencer sigue con su aventura en Honduras, en España, su exnovio Rodri Fuertes ha compartido hace unos días la feliz noticia de su futura paternidad junto a Marta Castro. Una noticia que seguro despertará mucha expectación, ya que se espera que Adara Molinero reaccione a esta información en cuanto termine su periplo por tierras caribeñas.

"Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino" ha añadido, finalizando su mensaje con un agradecimiento a Clínicas Eva -un centro especializado en reproducción asistida- por haberles acompañado y ayudado en todo este proceso.

Y aunque por el momento no han desvelado cuándo está previsto el nacimiento de su bebé, ni si ya saben el sexo, su próxima paternidad es el broche de oro a la historia de amor de Marta y Rodri, que comenzó en el verano de 2023, un año después de la separación de la influencer y el piloto de motociclismo Fonsi Nieto, y meses después de que el exconcursante de 'Gran Hermano' rompiese definitivamente con Adara Molinero.

"Cumplo el sueño de mi vida con la mujer de mi vida", ha reconocido el exconcursante de 'Gran Hermano' a través de sus redes, donde también ha hecho partícipes a sus seguidores de la primera ecografía.

¿Cómo reaccionará Adara?

La influencer comentaba hace unos meses que le habría gustado retomar su relación con Rodri Fuertes, con quien mantuvo un intenso romance de idas y venidas que acabó en ruptura.