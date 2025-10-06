Un soltero cuenta en plena cita en First Dates el incidente sexual que le costó la separación: "Un desastre, por eso me dejaron"

En First Dates, como en la vida, la sinceridad es siempre un punto a favor. Empezar una cita yendo de frente y sin esconderse suele ser una buena carta de presentación cuando se trata de conocer a alguien. En esta ocasión, Guillermo, de 57 años, ha sido el encargado de tirar de honestidad en su encuentro con Carme, de 58, y hablar abiertamenten del desafortunado imprevisto que vivió en el pasado con una expareja.

"Yo es que este año he tenido... Osea... El gatillazo típico. No había manera de que se levantara", le ha confesado Guillermo a una Carmen que se lo ha tomado de la mejor manera posible y quitando hierro al asunto. No obstante, él ha continuado contándole en qué derivó aquel episodio: "Fue un poco desastre y creo que por eso me dejaron", explicaba sin tapujos el soltero.

Aunque la confesión era algo comprometida, a Carmen no pareció importarle. "¿Pero la habías conocido ese día?", preguntó ella. "No, no, ya llevábamos un tiempo. Pero bueno, tampoco pienses que he tenido muchas relaciones", respondía el soltero.

Su actitud ha servido para que su cita quedara encantada con él: "Guillermo me transmite buen rollo. Me transmite tranquilidad y me transmite buenas emociones y buenas sensaciones, la verdad", ha confesado al equipo del programa.

