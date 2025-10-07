Adara rompe a llorar en Supervivientes tras salir a la luz la nueva paternidad de su ex, Rodri Fuertes: "Soy tonta, nos pasamos hablando horas"

La calma en Supervivientes ha saltado por los aires y una vez más, las recompensas en las que entra en juego la comida han vuelto a ser el motivo de debate entre los concursantes. Esta vez, fue Adara la que acabó con un enfado monumental tras conocer que Rubén Torres, compañero de reality con el que ha hecho buenas migas, había decidido no compartir con ella la recompensa. En el combo de los que no obtenían la recompensa se encontraba Adara Molinero, junto a Noel, Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba.

Al escuchar la decisión del catalán, la influencer se derrumbaba en la playa y se confesaba con Miri. "Soy tonta, nos pasamos hablando horas por la noche", decía entre sollozos la madrileña.

A esto se suma el accidente que sufrió esta semana en una prueba y por el que el equipo médico del programa tuvo que intervenir.

Susto en plena prueba

Susto en plena prueba de Supervivientes. En "La liga de las estrellas", uno de los juegos que llevan al límite a los consursantes del reality, Adara ha acabado siendo la desafortunada protagonista tras sufrir un complicado percance.

Ya se había superado el tiempo establecido tras "darse en la cabeza" de manera totalmente fortuita. Automáticamente, la concursante ha sido supervisada por el equipo médico y ya se encuentra en perfecto estado. No es el único percance que la colaboradora ha tenido desde que comenzó su aventura en Honduras.

Mientras la influencer sigue con su aventura en Honduras, en España, su exnovio Rodri Fuertes ha compartido hace unos días la feliz noticia de su futura paternidad junto a Marta Castro. Una noticia que seguro despertará mucha expectación, ya que se espera que Adara Molinero reaccione a esta información en cuanto termine su periplo por tierras caribeñas.

Formato de éxito

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y populares de la televisión española. Emitido por Telecinco, este programa ha logrado un rotundo éxito desde su debut en el año 2000, manteniéndose como uno de los más vistos en la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es simple pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin acceso a lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, los participantes enfrentan desafíos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros recursos esenciales. Además, deben convivir en un entorno aislado, lo que frecuentemente da lugar a tensiones y disputas entre ellos.

El programa ha logrado conquistar al público por diversas razones. Combina drama, aventura y supervivencia, lo que lo convierte en un formato atractivo y emocionante. El hecho de que los concursantes estén en un entorno tan inhóspito, sin las comodidades de la vida cotidiana, incrementa la tensión y la emoción, manteniendo a la audiencia cautiva.