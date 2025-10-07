Anabel Pantoja sale al paso de las críticas tras su comentado encuentro con Irene Rosales: "Estoy muy lejos de ella"

En una gala de 'Bailando con las estrellas' marcada por el regreso por todo lo alto de Irene Rosales a televisión tras su separación de Kiko Rivera al ritmo de la reivindicativa canción de Marta Sánchez 'Soy yo', Anabel Pantoja sorprendió rindiendo homenaje a su tía Isabel Pantoja bailando un pasodoble con uno de los temas más famosos de la tonadillera, 'Se me enamora el alma'.

Un tributo que no se quedó ahí, ya que la influencer lució un look que recordaba a la viuda de Paquirri en su icónica película 'Yo soy esa', con una flor roja en el pelo y unos caracoles a los lados de la cara hechos con sus propios mechones. "Estoy orgullosa de llevar su sangre. Evidentemente, estoy muy lejos de ella, pero si ella me ve hoy, espero que esté orgullosa de mí", expresaba muy emocionada.

Este lunes, en 'El tiempo justo' han revelado que Isabel Pantoja vio en Cantora tanto la actuación de Irene como la de Anabel, y aunque no tiene "ninguna opinión" sobre el baile de la exmujer de su hijo, el de su sobrina "le gustó y le emocionó mucho", aunque le habría dicho a la joven que "tiene que mejorar el movimiento de manos".

Tras salir a la luz la reacción de la artista a su homenaje, la influencer ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, muy sonriente, ha confesado que está "muy contenta y muy feliz" por su baile homenaje a su tía. "Lo dije el sábado todo, cariño, que me sentí muy orgullosa y estoy muy feliz con la actuación" ha añadido, confirmando con un "sí claro, ¿por qué no?" que Isabel siempre va a estar en su corazón.