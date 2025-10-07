Bayona engaña a Broncano con su hermano gemelo: “Me la habéis jugado muy bien”

Juan Antonio Bayona visitó anoche La Revuelta para hablar de su nueva película Vieja Loca, pero lo que parecía una entrevista habitual se transformó en una broma al presentador. A los pocos minutos, Broncano creyó estar conversando con el director, cuando en realidad estaba con su hermano gemelo, Carlos Bayona, que entró maquillado para el engaño.

En medio de la conversación, apareció una videollamada de Juan Antonio diciendo que llegaba tarde por un retraso del tren. Esa llamada coincidió con la entrada del verdadero Bayona al plató. Fue entonces cuando se aclaró el engaño: Broncano, sorprendido, había estado hablando con el hermano equivocado.

Brocano reconoció rápidamente el despiste: “Os habéis movido muy rápido… ya no sé quién es quién”, dijo mientras los hermanos intercambiaban detalles para despistar aún más. Aun así, elogió la broma: “Excelente broma, muchas gracias a los dos por hacerla. Muy bien ejecutada”.

Carlos Bayona entregó regalos al público, interactuó de modo convincente y hasta usó una máscara de bulldog durante la videollamada para despistar más. Juan Antonio, desde fuera, había coordinado todo para que la confusión funcionara.

Contexto: Bayona y su fama

Juan Antonio Bayona es uno de los directores españoles contemporáneos más reconocidos, autor de títulos como El orfanato, Lo imposible o La sociedad de la nieve. En esta ocasión promociona Vieja Loca, protagonizada por Carmen Maura, y aprovechó su aparición para hacer algo más que una entrevista convencional.

El episodio fue comentado inmediatamente en redes, y La Revuelta logró buenos resultados de audiencia. Muchos usuarios elogiaron la creatividad y el atrevimiento del gesto.