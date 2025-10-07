El chasco que se ha llevado una soltera en First Dates al recibir este inesperado regalo de su cita: “Me ha dado un poco de miedo”
La comensal no puede disimular su asombro al ver este inesperado objeto
En First Dates las sorpresas siempre están aseguradas. Da igual que el programa lleve casi 10 años emitiéndose en Cuatro, lo más insólito e inesperado siempre puede pasar en el restaurante del amor.
A veces, el aspecto de los comensales consigue atrapar todas las miradas y otras veces son sus talentos lo que consiguen captar la atención tanto del presentador, Carlos Sobera, como de los espectadores que rápidamente convierten en viral muchas de las citas que tienen lugar en el programa.
Esta vez, ha sido el encuentro entre Álvaro, de 47 años y Melanie, de 44, el que ha acabdo con un inesperado regalo como uno de los protagonistas de la cita. Y es que mientras ella sorprendía al soltero cantando ópera, él aparecía con un oso de peluche. “Hubiese preferido flores”, confiesa.
A medida que avanzaba la cita, la pareja seguía hablando de sus aficiones. Él le ha contado que en Halloween se disfraza y va a los parques. Al preguntarle si a ella le gustan los acuáticos, Melanie desconocía lo que era y confesaba al programa: “Me ha dado un poco de miedo”.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
